Dl fisco | pace fatta tra Salvini e Di Maio | escluso scudo per i capitali all' estero

Decreto fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Dl fisco - bozza : “Chi aderisce alla pace fiscale non è punibile se ha riciclato o impiegato proventi illeciti” : Chi aderisce alla pace fiscale presentando una dichiarazione integrativa sulle somme nascoste al fisco non sarà punibile per dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute e omesso versamento di Iva, nemmeno nel caso in cui abbia riciclato o impiegato proventi illeciti. Questo fino al 30 settembre 2019. Lo prevede l’ultima bozza del decreto fiscale approvato lunedì sera dal consiglio dei ministri ma ancora non reso pubblico. Le ...

fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale : Secondo alcune fonti si sarebbe trovato l'accordo sulla pace fiscale tra Lega e Movimento 5 stelle. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".

Decreto fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Tensioni sul dl fisco - Di Maio diserta il vertice di governo. Salvini : «La pace fiscale è nel contratto» Leggi : Il leader dei Cinque Stelle è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Tensioni sul dl fisco e la «pace fiscale» Di Maio diserta il vertice di governo Tasse e condono : gli scogli della manovra : Il vicepremier è a Palazzo Chigi ma ha comunque deciso di non partecipare all’incontro organizzato in vista del Cdm in programma in giornata

Cinquestelle-Lega - duello sul fisco. Siri : 'Tre aliquote per la pace' : IL NEGOZIATO ROMA Week end di trattative serrate tra M5s e Lega sul decreto fiscale collegato alla manovra. Gli sherpa dei due partiti che compongono la maggioranza stanno cercando di trovare una ...

Dl fisco - Siri : 'Pace fiscale con tre scaglioni - al 6 - 10 o 25%' | Fonti di governo : 'Non lavoriamo a questa ipotesi' : La pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente". Lo ha spiegato il sottosegretario alle ...

Dl fisco - Siri annuncia la pace fiscale con tre scaglioni a seconda del reddito : "Potremmo farlo se non avremo altre sorprese da altri uffici con qualche genio dell'economia", ha aggiunto. Il vicepremier prosegue: "Il presidente dell'Inps da quattro mesi mi dice che non si può ...

Decreto fisco - Siri : pace fiscale con tre scaglioni - non è per evasori - : Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, in vista della messa a punto del dl collegato alla manovra, ipotizza scaglioni di pagamento al 6, 10 e 25%. "È per chi è in regola con la dichiarazione ...

Pace fisco con tre scaglioni - 6-10-25% : ANSA, - ROMA, 13 OTT - La Pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% "a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta". ...

