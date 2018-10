Dl fisco | Conte | “Manina? Trascrizione tecnica non rispecchiava accordo politico”

Conte - su dl fisco c'è accordo : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Abbiamo approvato il decreto fiscale nella sua stesura definitiva, abbiamo raggiunto un pieno accordo". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del ...

Dl fisco - Conte : “Evitiamo equivoci. Nel decreto nessuna causa di non punibilità” : “A scanso di equivoci abbiamo anche valutato che tutto sommato poteva prestarsi a equivoci qualche causa di non punibilità, che avrebbe consentito di stimolare contribuenti ad aderire ma avrebbe dato un segnale di fraintendimento, quindi non ci sarà nessuna causa di non punibilità”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al termine del Cdm che ha approvato di nuovo il decreto fiscale collegato alla manovra. L'articolo Dl ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl fisco - tregua armata nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

Dl fisco - Conte : "Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega | Non c'è nessuna crisi" : Il premier rassicura: la 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".

Dl fisco - Salvini : Conte leggeva e Di Maio scriveva; per scemo non ci passo : 'Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l'Italia. Lui leggeva e Di Maio ...

Lite sul dl fisco - Conte : sabato nuovo Cdm E Salvini ci ripensa : «Se serve ci sarò» : Il ministro 5 Stelle Fraccaro: «Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Cdm. Alle Camere invierò solo un testo pulito». La replica del vicepremier leghista: «Quello che abbiamo discusso per ore l’ho trovato scritto. Nessun nuovo vertice, domenica c’è il derby»

Dl fisco - Salvini gela il M5s : "Nessun Cdm" - ma Conte lo bacchetta : "Si farà sabato" : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi avanzata dal M5s, poi stoppata da Salvini, e infine decisa dal premier Conte che quindi è intervenuto per sedare gli animi nella maggioranza

