Dl fiscale | Di Maio | “Felice per no della Lega a condono | amici ritrovati Daremo due

Salvini : "Di Maio sapeva tutto" Lite sul Dl fiscale - chi ha ragione? : "Salvini non dice qualcosa di falso. Nel corso del Cdm è arrivata una prima partizione normativa". Poi, questa norma è stata "aggiunta all'ultimo, in zona Cesarini". Lo afferma il premier... Segui su affaritaliani.it

Pace fiscale e condono : verso un accordo definitivo sul testo tra Salvini e Di Maio oggi in Cdm : "oggi c'è un Consiglio dei ministri chiariremo la questione del condono e della Pace fiscale: daremo due copie a Salvini così questa volta non si sbaglia. Anche perché la smetta con la storia della panna montata ... non la buttiamo in caciara". Così Luigi Di Maio parlando coi cronisti davanti a Palazzo Chigi, alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrebbe chiarire definitivamente i ...

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

Dl fiscale - Salvini : “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” : “Conte ha la mia stima ma stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota una copia la voglio anche io”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Forum Internazionale Coldiretti a Cernobbio L'articolo Dl Fiscale, Salvini: “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. : Decreto fiscale, la verità di Salvini: “Conte leggeva e Di Maio scriveva. In queste ore “non li ho sentiti” ma “se uno legge e l’altro scrive, e non si capiscono, si chiariscano fra Conte e Di Maio”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), è tornato sulla riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Dl fiscale. Riunione in cui, ...

Pace fiscale - è il giorno della verità : "tregua armata" tra Di Maio e Salvini : Frizioni inedite nel rapporto Di Maio-Salvini, un elemento nuovo. Ci sono ancora tossine nei rapporti interni alla...

Pace fiscale - oggi il Cdm della verità : si media sul condono. L’incognita del rapporto tra Di Maio e Salvini : L’ora X è per le 13. Ma sul tavolo del vertice di governo prima, e su quello del consiglio dei ministri poi, non ci sarà solo lo scontro sul condono nel decreto fiscale. Si parlerà anche di quello edilizio per Ischia, dell’Rc auto e del decreto sicurezza. In mezzo ci sarà il presunto “chiarimento” tra i leader. Matteo Salvini è “arrabbiato” perché il Movimento 5 stelle gli dà dell’amico degli evasori e ...

CONDONO - SCINTILLE DI MAIO-SALVINI SUL DECRETO fiscale/ Ultime notizie : M5s - 81 emendamenti al DL sicurezza : DECRETO FISCALE, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 22:15:00 GMT)

Condono - scintille tra Di Maio e Salvini sul decreto fiscale/ Ultime notizie : M5s replica alla Lega su verbale : decreto fiscale, Lega vs M5s: Salvini "per scemo non ci passo". Ultime notizie, Luigi Di Maio replica: "non fare il fenomeno". Conte convoca Cdm per domani(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Dl fiscale : Di Maio - 'non ero distratto e non posso passare per bugiardo' : 'Quando mi si dice che ero distratto non ci sto'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una diretta Facebook sul suo profilo, a proposito della questione del decreto fiscale. 'Se Salvini ...

Dl fiscale : Di Maio - "non ero distratto e non posso passare per bugiardo" : "Quando mi si dice che ero distratto non ci sto". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante una diretta Facebook sul suo profilo, a proposito della questione del decreto fiscale. "Se Salvini dice che non vuole passare per fesso io non posso passare per bugiardo", ha aggiunto, "la roba dello scudo penale per l'autoriciclaggio non serve. Siccome non serve, accettiamo che non siamo d'accordo, domani ...

Condono fiscale - Di Maio a Salvini : “Io non voglio passare per bugiardo” : Luigi Di Maio ha replicato con un video da Palazzo Chigi alle parole di Salvini, secondo cui l'articolo 9 del decreto fiscale sarebbe stato letto in Cdm lunedì: "Nel testo del decreto letto lunedì sera c'era la dichiarazione integrativa con dentro il Condono penale, dentro i capitali dall'estero? La risposta è no. Da bugiardo non voglio passare".Continua a leggere

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...