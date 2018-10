Diritti Tv | Premier League a Sky per i prossimi 3 anni

sportfair

(Di sabato 20 ottobre 2018)Tv,assegnata ancora una volta a Sky in esclusiva per itre: tutti i dettagli Lainglese è un’esclusiva di Sky Sport per altri 3. Sky annuncia, infatti, di aver acquisito in esclusiva per l’Italia e per altre 3 stagioni (2019/20, 2020/21 e 2021/22), iper la trasmissione dei match del campionato inglese, da sempre uno dei più avvincenti e spettacolari al mondo. L’offerta di calcio di Sky per le prossime 3 stagioni è quindi ancora più completa con la Serie A, tutta la Uefa Championse la Uefa Europa, oltre alla Bundesliga tedesca e in attesa di Uefa Euro 2020. Senza dimenticare i motori, con la Formula 1 (fino al 2020) e la MotoGp (fino al 2021), e il tennis, compreso Wimbledon (in esclusiva fino al 2022). Saranno più di 235 i match dia stagione trasmessi sui canali Sky ...