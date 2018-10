Diciotti : Salvini - nessun reato : ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, ...

Diciotti - nessun reato a Lampedusa ma i pm valutano cosa accadde a Catania. Salvini : "Già un primo passo" : Il tribunale dei ministri: "Nella prima fase difesi gli interessi nazionali". Saranno le toghe etnee a stabilire se c'è stato il sequestro. Ma il vicepremier si dice già soddisfatto

Salvini esulta : "Per il tribunale dei ministri nessun reato sul caso Diciotti" : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo: la partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non ...

Matteo Salvini - sulla nave Diciotti crolla l'inchiesta del pm Patronaggio : la pietra tombale dei giudici : l'inchiesta sulla nave Diciotti a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini è sempre più vicina all'archiviazione. L'ultimo colpo di scena arriva dal tribunale dei ministri di Palermo che hanno ...

Inchiesta Diciotti - Salvini attacca i giudici : "Chiudetela qui e lasciatemi lavorare" : Non si ferma l'Inchiesta contro Matteo Salvini. Nel mar Mediterraneo non ci sono pià Ong pronte a recuperare immigrati al largo della Libia, ma l' affondo dei giudici nei confronti del ministro dell'...

Diciotti : Salvini - lasciatemi lavorare : ANSA, - ROMA, 18 OTT - "Incredibile, continua l'inchiesta su di me: sarei un sequestratore, rischio 15 anni di carcere, per aver fermato in mare una nave carica di immigrati. Ora l'indagine, partita ...

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Diciotti : l'inchiesta su Salvini va avanti - atti trasferiti alla procura di Catania : L'inchiesta nei confronti di Salvini sul caso della nave Diciotti va avanti. Il Tribunale dei ministri di Palermo ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha trasmesso gli atti alla procura di Palermo perché li invii al corrispondente ufficio di Catania. Il fascicolo vede indagato Salvini per sequestro di persona. Immediata la reazione del vicepremier e ministro ...

Diciotti - tribunale dei ministri di Palermo si dichiara incompetente su Salvini. Lui : “Chiudetela e lasciatemi lavorare” : L’inchiesta per sequestro di persona su Matteo Salvini cambia sede. Il tribunale dei ministri di Palermo si è spogliato del caso legato al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia Costiera il 16 agosto scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla procura perché il tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a indagare. Il presidente del tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di ...

Salvini : da vicenda nave Diciotti zero migranti dalla Libia : Roma, 3 ott., askanews, - 'dalla vicenda della nave Diciotti ad oggi, ed è passato ormai un mese e mezzo, gli arrivi dalla Libia sono stati quantificati in zero'. Così il ministro dell'Interno Matteo ...