Diciotti | nessun reato a Lampedusa ma i pm valutano cosa accadde a Catania Salvini

Diciotti - Salvini : per tribunale ministri nessun reato : Roma, 20 ott., askanews, - "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini e l'interesse ...

Diciotti - nessun reato a Lampedusa : i pm valutano cosa accadde a Catania. Salvini : "Già un primo passo" : Il tribunale dei ministri: "Nella prima fase difesi gli interessi nazionali". Saranno le toghe etnee a stabilire se c'è stato il sequestro. Ma il vicepremier si dice già soddisfatto

Salvini esulta : "Per il tribunale dei ministri nessun reato sul caso Diciotti" : "Quando la nave Diciotti è arrivata nei pressi di Lampedusa, lo scorso agosto, non sono stati commessi reati ma anzi sono stati meritoriamente difesi i confini. Non lo dico io, che per questa vicenda sono incredibilmente accusato di sequestro di persona, ma il tribunale dei ministri di Palermo: la partita giudiziaria non è ancora chiusa, però è un primo passo significativo. In ogni caso, giudici o non giudici, non ...

Smontate le tesi delle toghe : "Per la Diciotti nessun reato" : Il caso della nave Diciotti e quello che ha portato (in termini giudiziari) al ministro dell'Interno Matteo Salvini è fatto saputo e risaputo.L'inchiesta era partita con il pm di Agrigento, Luigi Patronaggio. Il leader della Lega era stato indagato per sequestro aggravato di persona. Gli atti erano così stati mandati a Palermo e poi sarebbe dovuto arrivare il giudizio definitivo del tribunale dei ministri. Ma all'improvviso è arrivato un colpo ...

Diciotti - nessun ordine formale di stop allo sbarco/ Migranti - Salvini ‘scagionato’? Il nodo della competenza : Caso Diciotti, nessun ordine formale di stop allo sbarco dei Migranti. Salvini "scagionato"? Le ultime notizie e le ricerche del Tribunale dei Ministri: il nodo della competenza(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:11:00 GMT)

Diciotti : non ci fu nessun ordine formale allo stop : nessun ordine formale venne impartito per il blocco della nave Diciotti e per lo sbarco, dopo dieci giorni, dei migranti soccorsi ad agosto nelle acque di Malta. Un altro punto critico, dopo quello ...

SALVINI INDAGATO PER Diciotti : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO"/ Ultime notizie : Di Maio si intesta la "retromarcia" : SALVINI INDAGATO per DICIOTTI: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSALVINI: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:03:00 GMT)

MIGRANTI DELLA Diciotti A ROCCA DI PAPA/ Ultime notizie - Cei : nessun caso di scabbia : MIGRANTI alla Cei di ROCCA di PAPA. Ultime notizie, il sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Diciotti - i vescovi : nessuna pressione - solo una scelta umanitaria : 'Non si può far politica sulla pelle dei poveri'. Lo afferma don Ivan Maffeis, il portavoce della Conferenza episcopale italiana, Cei,, commentando la decisione di accogliere cento dei migranti bloccati in questi ...

L'altro indagato - Matteo Piantedosi : "Nessuna violazione su Diciotti - con Salvini rapporto rinforzato" : Si dice assolutamente "sereno, tranquillo e determinato", Matteo Piantedosi, capo di Gabinetto del ministro dell'Interno, che - secondo quanto riferiscono fonti vicine al capo di gabinetto - afferma di non essere "turbato" dall'indagine del pm di Agrigento.Il suo rapporto con Salvini, professionale e umano - aggiungono le stesse fonti - non è in discussione e si è addirittura rinforzato. Piantedosi è convinto che ...

Da #fateliscendere a #nessunotocchisalvini - caso Diciotti sui social - : Il caso della nave della Guardia Costiera che ha salvato 177 migranti al largo di Lampedusa ha innescato uno scontro politico nazionale e internazionale, ma ha anche acceso la fantasia di social media ...

Diciotti : Conte - al momento nessuna adesione al piano finanziario Ue : "Siamo al lavoro per porre una riserva all'adesione dell'Italia al piano finanziario pluriennale in corso di discussione. A queste condizioni, l'Italia non ritiene possibile esprimere adesione a un bilancio di previsione che sottende una politica così incoerente sul piano sociale", scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte, tornando sulla polemica con l'Europa per il caso Diciotti. "È ...

Quinto giorno in porto - ma nessuna novità per i 150 migranti della Diciotti : Quinta giornata bloccati al porto di Catania, la decima sulla Diciotti, per 150 dei 190 migranti soccorsi e salvati dalla nave della Guardia costiera a Ferragosto in acque Sar maltesi. Proprio mentre ...