Di Maio | mi sono arrabbiato per difendere principio M5s onestà

Italia 5 stelle - in 30mila al Circo massimo. Di Maio : “Mi sono arrabbiato per difendere principio M5s : l’onestà” : “Siamo al governo e riempiamo ancora di gente le piazze”. Luigi Di Maio arriva al Circo Massimo da vincitore e dopo la tensione del Consiglio dei ministri si presenta per farsi abbracciare dai suoi. Gli risponde la folla 5 stelle delle migliori occasioni: 30mila secondo gli organizzatori. “Ma contiamo di arrivare a 50mila entro la fine della serata”. Pochi minuti prima gli attivisti hanno seguito la conferenza stampa che ...

Salvini e Di Maio - accordo sulla pace fiscale : non ci sono condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri

Dl fisco - Salvini : 'Non passo per scemo'; Di Maio : 'Non sono un bugiardo' : La vicenda è complessa, talmente complessa che nessuno dei due attori principali riesce a spiegarla e preferisce fornire la sua versione dei fatti. Non riteniamo che il celeberrimo contratto per il governo del cambiamento possa andare in crisi dinanzi a questo pastrocchio che, però, in un modo o nell'altro deve essere risolto. Oggi è stata una giornata densa di dichiarazioni, Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto fuoco e fiamme sui ...

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Salvini : 'Io c'ero - Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio : Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo : Salvini: 'Io c'ero, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio: Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo -

Luigi Di Maio - il retroscena di Augusto Minzolini. Sfogo con i suoi : 'Non sono un cogl***e - ho firmato io' : ... scrive il giornalista, 'emerge il solito personaggio, una via di mezzo tra Belzebù e la Pantera rosa, cioè Roberto Garofali , il capo di gabinetto di quell'uomo mite che è il ministro dell' Economia'...

Di Maio : "Non sono un bugiardo Nell'accordo niente scudo penale" : "Salvini dice che non vuole passare per fesso, io non posso passare per bugiardo". Lo dice Luigi Di Maio, in un video pubblicato su Facebook. "In Cdm lunedì - spiega - è stato letto il comma 9 dell'articolo 9 che parla di condono tombale penale per gli evasori? La risposta è no... Segui su affaritaliani.it

Salvini : «Il governo non cadrà - ma non ci sto a passare per scemo». Di Maio : «E io non sono bugiardo» : Il vicepremier leghista contro gli alleati del M5S: «Hanno presentato 81 emendamenti, come se fossero all'opposizione. Sabato alle 13 il Consiglio dei ministri e prima il chiarimento. Anticipato da un feroce botta e risposta tra i leader della coalizione...

Condono - alta tensione Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva». Il leader 5S : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Vittorio Feltri smonta la buffonata di Luigi Di Maio : 'Manina e complotto? Come sono andate le cose' : Il fatto che da Bruxelles arrivino richieste di pesanti correzioni sulla manovra del governo italiano non deve sorprendere. Anzi ai Lunatici su Radio2 dice il direttore di Libero , Vittorio Feltri , ...

Condono - Salvini chiude lo scontro con Di Maio : “Se ci sono problemi li risolviamo” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lancia segnali di distensione a Luigi Di Maio dopo lo scontro di giornata sul decreto fiscale: "A Di Maio dico che se ci sono problemini si risolvono: abbiamo un contratto da attuare, lo faremo lavorando pancia a terra". E assicura che, se servirà, sarà presente al Consiglio dei ministri di sabato che aveva minacciato di disertare.Continua a leggere