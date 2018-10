Di Battista sta per tornare | Mi manca la battaglia

Grande Fratello Vip 3 - Maurizio Battista a Verissimo : "Ho fatto il GF per un'esperienza - non per soldi. Non ho buoni rapporti con i miei figli" : Maurizio Battista, il comico romano che ha deciso di lasciare volontariamente la casa del Grande Fratello Vip, il reality show in onda sulle reti Mediaset giunto alla terza edizione, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante la puntata odierna di Verissimo, programma in onda su Canale 5 ogni sabato.Il comico 61enne, all'interno della Casa, non si è fatto mancare nulla, dalle barzellette (a volte, poco capite...) alle discussioni, ...

Ieri notte Enrico Silvestrin, Maurizio Battista e le loro compagne hanno scatenato il caos con un megafono fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Prima la famosa signora del 'mi avete rotto er ca**o' ha...

M5S - il padre di Di Battista : 'Sono fascista - se mi danno il potere assoluto per sei mesi risolvo io tutti i problemi d'Italia' : 'Sono Vitto Dibba'. Chi? Vittorio Di Battista. Il papà di Ale Dibba. Si presenta così: 'So' scojonato'. Non crede più al movimento 5 stelle? 'Ci credo ancora, però.....'. Però che cosa? 'Se mi danno ...

'Sono Vitto Dibba'. Chi? Vittorio Di Battista. Il papà di Ale Dibba. Si presenta così: 'So' scojonato'. Non crede più al movimento 5 stelle? 'Ci credo ancora, però.....'. Però che cosa? 'Se mi danno ...

Il papà di Alessandro Di Battista : "Non vorrei che qualcuno mi deludesse. Io resto il capo dell'opposizione" : Si aggira per gli stand. Camicia e maglione legato in vita. Vittorio Di Battista, 77 anni ma - dice - "me ne sento venti di meno", solca il prato del Circo Massimo: "Mio figlio Alessandro torna a Natale. Ogni tanto una mia amica mi fa vedere i suoi video dal Guatemala. Sapete, con questo cellulare che mi ritrovo, lo sento poco". Il papà del Dibba è sempre presente ai raduni, da quando M5s era all'opposizione: "Mio figlio al posto ...

Maurizio Battista a Verissimo dopo il Grande Fratello Vip: il rapporto che non c'è con i figli più grandi Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip Maurizio Battista è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il comico romano si è emozionato nel riguardare le immagini della madre Anna, morta quando aveva solo

Maurizio Battista a Verissimo si commuove per Elia e critica la Giorgi : Verissimo: Maurizio Battista attacca Eleonora Giorgi ed elogia Elia Una settimana fa il popolare comico Maurizio Battista ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip per motivi personali. Difatti l’uomo ha confessato agli altri inquilini vip di voler tornare a casa per stare vicino alla moglie e alle sue due bambine. Una decisione, che ha fatto molto commuovere la Marchesa d’Aragona, la quale ha dichiarato più volte un ...

MAURIZIO BATTISTA a Verissimo: uscito dal Grande Fratello Vip 2018 ha rilasciato una serie di dichiarazioni sull'esperienza all'interno della casa e su alcuni coinquilini

M5s - De Luca : “Di Maio? Da Vespa performance da Oscar. Fico? Truffatore politico. Di Battista? Sta con la panza all’aria” : “E’ davvero imbarazzante l’immagine di questo governo, che francamente si sta coprendo di ridicolo. L’ultima performance di Di Maio è da premio Oscar. Da Vespa comunica al popolo che hanno manipolato un deliberato del Consiglio dei ministri. Chi sarà stato? La manina? La manona?“. Così, su Lira Tv, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commenta la denuncia del vicepresidente del Consiglio, Luigi di ...

Di Battista : 'Serve una ribellione democratica contro i mercati' : Tra un attacco e l'altro, Di Battista prepara il suo ritorno in politica, 'qualora fosse richiesto'. 'Sento il dovere di mettermi al servizio di una battaglia di civiltà che si può vincere solo a ...

Italia 5 stelle - il padre di Di Battista con il cartello No Tap : “M5s non torni indietro - mi deluderebbe molto” : Camuffato tra militanti e attivisti, il padre di Alessandro Di Battista, Vittorio, si è presentato al Circo massimo per la kermesse Italia 5 stelle, sventolando un foglio con le scritte “No Tap, No Tav, No Benetton”. “Se il Movimento tornasse indietro su Tav e Tap mi deluderebbe molto – ha detto – Bisogna rispettare la volontà della base”. Quello del Tap è uno dei temi più scivolosi per il Movimento 5 stelle, ...

Alessandro Di Battista: "Italia sotto attacco della finanza". Ultime notizie M5s, il monito dell'ex parlamentare: "Indispensabile che governo sia unito"

Di Battista - M5s - : L'Italia è sotto attacco - il governo sia unito : ... che hanno il diritto a contrastare la maggioranza, capiscano che qui non è in gioco il destino di un governo ma la speranza che milioni di cittadini ancora hanno nei confronti della politica la ...