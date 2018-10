Decreto Fisco - fonti Lega : Concluso il Consiglio dei ministri - c'è l'accordo sul decreto : C'è l'accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega. È quanto riferiscono fonti leghiste al termine del Consiglio dei ministri.

Decreto Fisco - c’è l’accordo M5s-Lega in Consiglio dei ministri : via il condono tombale e lo scudo penale : Via il condono tombale e lo scudo penale: il Consiglio dei ministri, seppur con tempi più lunghi rispetto ai pronostici della mattina, ha confermato il ritrovato feeling di maggioranza tra Movimento 5 Stelle e Lega. Tradotto: accordo raggiunto sul Decreto fisco dopo circa tre ore di riunione. È quanto filtra da fonti di maggioranza pentastellate. l’accordo, si apprende ancora, prevede lo stralcio del cosiddetto “scudo penale” e della ...

Decreto Fisco - al via il Consiglio dei ministri all’insegna della pace ritrovata tra Salvini e Di Maio : È iniziato con due ore di ritardo, è stato preceduto da un vertice tra il premier e i vicepremier, ma soprattutto da un abbassamento dei toni sintomo di una pace ritrovata. Il Consiglio dei ministri che servirà a riscrivere il Decreto fisco e ad eliminare il condono tanto criticato da 5 Stelle non sarà più un gabinetto di guerra. Lo si è capito sin dalle prime dichiarazioni di giornata, con Salvini e Di Maio che hanno cambiato il registro della ...

Convocato il Cdm per chiudere il caso sul Decreto fisco : Roma, 20 ott., askanews, - 'Stavolta voglio una copia del decreto'. 'Gliene daremo due, così non sbaglia'. Parole di Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che stamani, prima del Consiglio dei ministri, che ...

Dl fisco - Salvini : "Il Decreto resta così com'è" : "Lo conoscevano tutti", conferma anche un membro del governo, il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia.

Dl Fisco - Salvini gela M5s : 'No nuovo Cdm - il Decreto resta così' : Garavaglia: "Non sono io la manina" - Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia della Lega, parlando del caos sul dl fiscale ha negato di non essere lui la "manina". "Tutti - ha spiegato - ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il Decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Decreto Fisco - M5S chiede le dimissioni del capo di Gabinetto di Tria Garofoli per lo stanziamento fantasma a Croce Rossa : “Garofoli spieghi, o si dimetta“. Poche righe, quasi un cartello, ma lapidarie: il M5S alla Camera chiede la testa del capo di Gabinetto del ministro Tria, presunto autore della norma sulla Croce Rossa apparsa alla vigilia del Decreto fiscale senza che nulla sapessero il premier Conte e tutti i suoi ministri, che pure erano chiamati a firmarlo. “Oggi scopriamo che nelle bozze del Decreto qualcuno ha inserito arbitrariamente ...

Decreto Fisco - l’articolo fantasma pro Croce rossa : 84 milioni all’insaputa di Conte e ministri. Poi il premier lo stralcia : Domenica sera, preconsiglio dei ministri, vigilia di approvazione del Decreto Fiscale. Attorno al tavolo ci sono Giuseppe Conte, i suoi ministri e sottosegretari, vari tecnici. Arrivano le bozze aggiornate del Decreto e, racconta chi c’era, il capo del governo in persona alza il sopracciglio: “Scusate, che roba è?”. Tra le mani tiene il testo dell’articolo 23: due commi che muovono 84milioni di euro in tre anni intitolati a “Disposizioni urgenti ...

Decreto Fisco - c’è l’intesa : pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

Decreto Fisco - Siri : pace fiscale con tre scaglioni - non è per evasori - : Il sottosegretario leghista alle Infrastrutture, in vista della messa a punto del dl collegato alla manovra, ipotizza scaglioni di pagamento al 6, 10 e 25%. "È per chi è in regola con la dichiarazione ...