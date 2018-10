Decreto fiscale | nuovo via libera dal CdmAccordo Lega-M5s | via lo scudo penale Ok

Governo - concluso il Consiglio dei Ministri : 'Accordo Lega-M5s sul Decreto fiscale' : Dopo due giorni ad altissima tensione, e dopo le schermaglie anche nella mattinata di sabato tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , si è concluso il Consiglio dei Ministri che aveva al centro il decreto ...

Sul Decreto fiscale trattativa con paletti contratto di governo : Roma, 20 ott., askanews, - Nel contratto di governo giallo-verde si parla della "pace fiscale" e del "saldo e stralcio" per quei debiti contratti con l'Erario in "tutte quelle situazioni eccezionali e ...

Decreto fiscale - nuovo via libera dal CdmAccordo Lega-M5s : via lo scudo penale : E' quanto filtra dal Cdm secondo fonti di maggioranza M5s. L'accordo prevede lo stralcio del cosiddetto "scudo penale" e della questione dei capitali e beni all'estero.

Salvini “Decreto fiscale? Chiederò copia a Conte”/ Ultime notizie - Di Maio “Gliene daremo due” : Salvini “Di Maio sapeva tutto del decreto, basta sceneggiate”. Ultime notizie, il ministro del lavoro parla ai microfoni del quotidiano Il Messaggero “Il testo lo ha scritto lui"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 12:49:00 GMT)

Condono - il vicepremier Salvini : “Chiederò anch’io una copia del Decreto”. Di Maio : “Via il condono - lasciamo la pace fiscale” : “Togliamo di mezzo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al condono. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Di Maio parlando davanti a Palazzo Chigi prima ...

Bruno Vespa - il rischio altissimo sul Decreto fiscale : 'Forse non c'è più tempo per fermarsi' : L'uragano scoppiato all'interno del governo in poche ore può essere declassato a tempesta tropicale. Lo scontro sollevato da Luigi Di Maio sul decreto fiscale ha solo irritato Matteo Salvini e tutto ...

Ma la manina che ha cambiato il Decreto fiscale è quella di Bitonci? : Pare che la ‘manina’ ci sia stata, e che non fosse proprio una manina tecnica ma politica. A tre giorni dalla denuncia a Porta a porta del vicepremier Luigi Di Maio, comincia a definirsi la vicenda che ha portato nel decreto fiscale l’introduzione dello scudo fiscale per i capitali all’estero.--quella ‘manina’, secondo un’indiscrezione pubblicata oggi dal Corriere della sera, sarebbe quella di Massimo Bitonci, eletto con la Lega e ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. : Decreto fiscale, la verità di Salvini: “Conte leggeva e Di Maio scriveva. In queste ore “non li ho sentiti” ma “se uno legge e l’altro scrive, e non si capiscono, si chiariscano fra Conte e Di Maio”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), è tornato sulla riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Dl fiscale. Riunione in cui, ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena sul guerra grillina al Decreto fiscale : 'Se salta il governo - addio 5s' : Dietro lo scontro tra grillini e leghisti sul decreto fiscale, Giancarlo Giorgetti sa che c'è un problema ben più profondo e radicato nei rapporti tra Lega e M5s, un problema che riemergerà a fine ...

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...