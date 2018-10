Ma la manina che ha cambiato il Decreto fiscale è quella di Bitonci? : Pare che la ‘manina’ ci sia stata, e che non fosse proprio una manina tecnica ma politica. A tre giorni dalla denuncia a Porta a porta del vicepremier Luigi Di Maio, comincia a definirsi la vicenda che ha portato nel decreto fiscale l’introduzione dello scudo fiscale per i capitali all’estero. quella ‘manina’, secondo un’indiscrezione pubblicata oggi dal Corriere della sera, sarebbe quella di Massimo ...

Giancarlo Giorgetti - il retroscena sul guerra grillina al Decreto fiscale : 'Se salta il governo - addio 5s' : Dietro lo scontro tra grillini e leghisti sul decreto fiscale, Giancarlo Giorgetti sa che c'è un problema ben più profondo e radicato nei rapporti tra Lega e M5s, un problema che riemergerà a fine ...

Decreto fiscale - Di Maio vs Salvini : “Da bugiardo non voglio passare. Io distratto? Non ci sto : condono penale non c’era” : “Nel testo del Decreto letto lunedì sera c’era la dichiarazione integrativa con dentro il condono penale e i capitali dall’estero? No, perché quello è stato oggetto di una riunione politica e Conte ha letto i termini generali dell’accordo in Cdm“. A dirlo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in una diretta Facebook. “Da bugiardo non voglio passare e anche per questo quando mi si dice che ero distratto io non ...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...

Luigi Di Maio - io lo so di chi è la manina che ha modificato il Decreto fiscale : Luigi Di Maio, io lo so di chi è la manina che ha modificato il decreto fiscale Io lo so di chi è la manina che ha inserito nel decreto fiscale l’ormai famosa disposizione pro-riciclaggio. E so anche di chi è l’altra manina che ha riempito il decreto per Genova di sanatorie per i cementificatori di Ischia. So persino perché in qualsiasi decreto-legge di qualsiasi governo, cioè in quasi la metà delle leggi che si fanno oggi in Italia, ci sono ...

Decreto fiscale - così la spaccatura nel governo fa impennare lo spread più di Bruxelles : Le banche sono tornate nuovamente nella bufera per effetto del rialzo dello spread, ma a fare salire il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi non è tanto (o soltanto) la lettera di Bruxelles, in buona parte già scontata nei prezzi, quanto piuttosto la novità politica della giornata di ieri: il primo, vero, litigio tra le due forze al governo. E qui occorre fare un passo indietro per capire due cose. La prima è che lo ...

Pace fiscale - come cambia il Decreto sul condono : Dopo lo scontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il decreto fiscale, contenente le norme sul condono, potrebbe cambiare nel Consiglio dei ministri che verrà convocato per sabato. La misura, ad oggi, tiene insieme due elementi opposti tra loro: da una parte il maxi-condono e dell'altra la lotta all'evasione. Quali sono i possibili compromessi che M5s e Lega potrebbero trovare.Continua a leggere

Decreto fiscale - scontro Lega-M5s su condono/ Conte convoca Cdm - Toninelli : “presto vertice Salvini-Di Maio” : Decreto Fiscale, la storia della "manina" e lo scontro tra M5s e Lega dopo le accuse di Di Maio: ultime notizie, Salvini "testo non cambia, nessun trucco. Se serve, vado al CdM"(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Il Decreto fiscale porta allo scontro tra M5S e Lega. Conte convoca CdM : Teleborsa, - Frattura al Governo per l'ultima bozza del Decreto fiscale. Quella che è stata definita "pace fiscale" agita gli animi e porta allo scontro tra gli alleati M5S e Lega. Dopo le accuse del ...

Il Quirinale nega di aver ricevuto il Decreto fiscale 'sabotato' - dietrofront di Di Maio : Nella giornata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha rivolto una pesantissima accusa relativa al testo sulla pace fiscale. Durante la trasmissione Porta a Porta, il leader del MoVimento ha affermato che il documento sarebbe stato manipolato [VIDEO], anche se ha aggiunto di non essere certo di chi fosse l'autore del gesto. Messo sotto pressione dalla stampa, il Quirinale ha comunicato alcuni chiarimenti, che hanno ribaltato di fatto la ...