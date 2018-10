Declassamento Moody' s | Di Maio | ' Lo accolgo con un sorriso | deficit resta a 2 | 4%'

Moody’s - Di Maio : “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” : “Il responso di Moody’s lo Accolgo con un grande sorriso, ce l’aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un Italia con un risparmio solido”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento dell’agenzia di rating di ieri. L'articolo Moody’s, Di Maio: “Declassamento rating? Accolgo responso con grande sorriso. L’Italia ha risparmio solido” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Declassamento Italia di Moody's - Savona : 'Debito solvibile - nessun rischio default' : 'Beato il Paese che consente ai giornali di scrivere quello che scrivono sui governi, teniamocelo ben stretto'. Parte da questa premessa il...

Boccia : dopo il Declassamento di Moody's il governo corregga la manovra : Cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale, ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il fattore di crescita che è in questa manovra, che a oggi non è chiaro". Secondo Boccia le risorse "...

Declassamento Moody’s - cosa può succedere lunedì sui mercati : Perché le tanto vituperate agenzie di rating sono così guardate dal mercato? Perché l’intero mercato obbligazionario usa il rating come parametro per stabilire chi può comprare certe obbligazioni e chi no. Ecco quale può essere l’impatto sull’Italia. ...

Mercati prudenti ma nervosi. Moody's : Declassamento possibile : Avvio debole per Piazza Affari, ma gli indici vanno su e giu. Si raffredda lo spread. L'agenzia di rating. La manovra un gioco d'azzardo, potrebbe avere riflessi sulla valutazione del paese -