DB24 risponde a CR7 | il “nuovo” Genoa di Juric ferma la striscia della Juventus!

(Di sabato 20 ottobre 2018) Juventusta daldi fronte al pubblico amico dell’Allianz Stadium, la rete di Cristiano Ronaldo non basta per prolungare ladi vittorie in campionato La Juventus si, ladi vittorie in campionato siad 8! Questa è senz’altro una notizia in una stagione nella quale sinora la squadra di Allegri ha saputo solo vincere, sino ad oggi appunto, sino all’avvento all’Allianz Stadium del ‘nuovo’targatoe non più Ballardini. Sembrerebbe di poter dire di primo acchito, che la decisione di Preziosi in merito all’avvicendamento in panchina sia stata eccellente, ovviamente però tali considerazioni vanno fatte sul lungo periodo. Quest’oggi intanto ilha disputato un’ottima prova, contro una Juventus molto sottotono, una squadra che è parsa cincischiante in certe fasi, certa che prima o ...