Dall' immunoterapia nuova arma contro il tumore al seno metastatico

Leucemia linfoblastica acuta : Dall’Europa l’approvazione dell’immunoterapia con blinatumomab per i pazienti pediatrici : Amgen ha annunciato oggi che la Commissione Europea (CE) ha approvato l’estensione di indicazioni per BLINCYTO® (blinatumomab) in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici di età pari o superiore a 1 anno con Leucemia linfoblastica acuta (LLA) da precursori delle cellule B, recidivante o refrattaria, positiva per CD19, negativa per il cromosoma Philadelphia, in recidiva dopo aver ricevuto almeno due precedenti terapie o in recidiva ...