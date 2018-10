Da oggi Google autorizza l’installazione di app tramite P2P su Android

Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre : Nokia 7 Plus - Xiaomi Mi A2 - Google Pixel 2 XL - Huawei P20 Pro e tanti altri : oggi sono in offerta Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 19 ottobre: Nokia 7 Plus, Xiaomi Mi A2, Google Pixel 2 XL, Huawei P20 Pro e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Google Maps da oggi ti aiuta a trovare le colonnine di ricarica per la tua auto elettrica : Da oggi in Italia e nel resto del mondo è possibile usare Google Maps per cercare stazioni di ricarica per le auto elettriche. La novità è stata annunciata da Google tramite il blog dedicato a Maps ed è accessibile sia da smartphone sia da computer desktop. Quindi di fatto è sufficiente scaricare l’app gratuitamente via Google Play Store o Apple Store oppure aggiornarla. Google Maps diventa quindi un po’ più comodo per chi possiede ...

Google Play Store : 59 applicazioni gratis solo per oggi : Anche oggi il Google Play Store fa sentire la sua calorosa presenza, con ben 56 applicazioni per Android gratis, per un periodo di tempo limitato.Si tratta di applicazioni a normalmente a pagamento che solo per poche ore è possibile scaricare gratis e nelle loro versioni complete, preci prive di pubblicità o limitazioni.applicazioni gratis AndroidDi seguito la lunga lista di applicazioni divisa per categorie da scaricare e provare ...

Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1 - con numerose novità : A un mese dall'annuncio della nuova versione inizia il roll out di Wear OS 2.1, la nuova versione del sistema operativo per dispositivi indossabili di Big G. L'articolo Al via oggi il rollout di Wear OS by Google 2.1, con numerose novità proviene da TuttoAndroid.

Google 20 anni dopo : cosa fanno oggi gli artefici del suo successo : Tutti conoscono Sergey Brin e Larry Page, i cofondatori di Google, ma la storia del motore di ricerca è fatta di molti volti, alcuni noti altri meno. Per una scelta giusta nel momento giusto, o per fortuna, si sono trovati al centro della storia del digitale. oggi che cosa fanno?...

Google compie 20 anni/ Video - perché si celebra oggi 27 settembre : doodle celebrativo e tante iniziative : Google compie 20 anni, perché si festeggia oggi 27 settembre: i successi del noto motore di ricerca, il doodle e le iniziative di oggi per festeggiarlo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Google Pay da oggi in Italia - Mediolanum tra le banche che supportano il servizio (VIDEO) : Google Pay è arrivato oggi in Italia e già numerose banche supportano il servizio. Con questa nuova applicazione per mobile, pagare in modo contactless con i pos dei negozianti sarà ancora più facile. Come per Apple e Samsung, non servirà più presentare la carta fisica ma semplicemente avvicinare lo smartphone al dispositivo avendo preregistrato i propri dati sull'app....Continua a leggere

Google Pay è arrivato in Italia : disponibile da oggi con un gran numero di banche : Google Pay è arrivato in Italia: ecco cos'è, come funziona, le carte di credito e le banche supportate e gli smartphone compatibili. L'articolo Google Pay è arrivato in Italia: disponibile da oggi con un gran numero di banche proviene da TuttoAndroid.

20 cose che forse non sapete su Google che oggi compie 20 anni : Vent'anni di Google. Il 4 settembre 1998, Larry Page e Sergey Brin fondano Google Inc. È il compleanno della società. Anche se già un anno prima (nel settembre 1997) era stato depositato il dominio “Google.com”. Cioè l'indirizzo del motore di ricerca. Ecco la sua storia in venti passi. Chi sono i fondatori Larry Page e Sergey Brin si incontrano per la prima volta a Stanford nel 1995. Sono ...

Accadde oggi : il 4 settembre 1998 nasceva la società Google : Google festeggia oggi 20 anni: il 4 settembre 1998 nasceva la società e solo un anno prima il motore di ricerca compariva per la prima volta sul web. A registrare il marchio furono due studenti di Stanford: Larry Page e Sergey Brin, i quali ebbero la folgorante intuizione di un motore di ricerca basato sullo sfruttamento delle relazioni esistenti tra siti web. Col passare del tempo la società ha finito per occuparsi anche di foto, notizie, ...