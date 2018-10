Da 40 anni nel braccio della morte | per evitare il boia chiede la cittadinanza italiana

Rai 5 ricorda Pasolini con il (suo) teatro nel 43° anniversario della morte : Pier Paolo Pasolini è stato ucciso sulla spiaggia di Ostia nella notte tra il 1° e il 2 novembre 1975 e Rai 5 lo ricorda con tre spettacoli teatrali in onda per tre sabati consecutivi in prima serata. Si tratta di opere a lui ispirate o tratte dai suoi lavori che accompagneranno i telespettatori da questa sera, sabato 20 ottobre, fino al 3 novembre.prosegui la letturaRai 5 ricorda Pasolini con il (suo) teatro nel 43° anniversario della ...

Usa - bimbo di 3 anni scompare nel nulla : ritrovato dopo due anni a duemila chilometri di distanza : Christina Hale non voleva rassegnarsi all'idea che, dopo il divorzio, il marito avesse ottenuto la custodia esclusiva di Matthew , il loro figlio di appena tre anni. E così, a settembre 2016, pochi ...

Bimbo di 4 anni trovato annegato in un canale : era scomparso nel pomeriggio : Il cadavere di un bambino di 4 anni è stato ritrovato stasera in un canale a Mestre, vicino al Parco di San Giuliano. Il piccolo, che pare avesse problemi di salute, si era allontanato da solo...

Tecnica dell’abbraccio : furti ai danni degli anziani. Rubati oro e anelli : Tecnica dell’abbraccio: torna in auge un trucchetto usato dai ladri per ‘scippare’ donne e anziani di gioielli preziosi. Nelle ultime ore, come riportano le cronache locali, si sono registrati due episodi rispettivamente a Prata e Roveredo. Nel primo caso, la vittima è un uomo di 85 anni che mercoledì stava svolgendo lavori di giardinaggio quando è stato avvicinato da una ragazza che lo ha convinto a sedersi su una panchina ...

Mestre. Bimbo di 4 anni trovato annegato in un canale : era scappato nel pomeriggio : Il piccolo, che pare avesse problemi di salute, era ospitato in una casa famiglia con sua madre. Secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento.Continua a leggere

Wanda Ferragamo è morta : lutto nella moda/ Ultime notizie : aveva 97 anni - presidente onorario della maison : Wanda Ferragamo è morta: lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, ideatore della celebre maison di cui divenne presidente onorario.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:43:00 GMT)

Lutto nel mondo della moda : Morta Wanda Ferragamo - la signora del made in Italy : aveva 96 anni : Moglie del fondatore della maison di moda, Salvatore, di cui era rimasta vedova nel 1960 con sei figli. Si è spenta nel pomeriggio nella sua casa di Fiesole, contornata da tutti i suoi cari. Fino a poche settimane fa era a lavorare nei suoi uffici a Palazzo Feroni.Continua a leggere

Aversa - ragazzo di 20 anni ucciso nel parcheggio di un distributore di benzina : È di un ragazzo di 20 anni, Andrea Carpentieri, il cadavere rinvenuto nella mattina di venerdì nel parcheggio di un distributore di benzina ad Aversa, nel Casertano. Il corpo del giovane, crivellato ...

Maltempo Emilia Romagna : via libera ai contributi per i danni alle imprese nel 2016-2017 : Via libera alle richieste di contributo per i danni alle attività economiche e produttive dell’Emilia-Romagna causati dagli episodi di Maltempo per i quali – tra febbraio 2016 e dicembre 2017 – è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Entro il prossimo 24 novembre, 162 imprese potranno presentare domanda per ottenere gli indennizzi. A disposizione ci sono oltre 4 milioni 100 mila euro per le aziende che, dopo gli ...

Boom produzione pasta in 10 anni - sale a 15 mln tonnellate : Con due costanti: allora come oggi l'Italia prima al mondo nella classifica dei Paesi consumatori, con 23kg di pasta pro capite precediamo Tunisia, 17 kg, e Venezuela, 12 kg,. Rispetto a 20 anni fa, ...

Agguato nell'area di servizio - ucciso a 26 anni come un boss : Il corpo senza vita di un ragazzo di 26 anni è stato ritrovato questa mattina in viale Europa, zona Aversa Nord. Il cadavere si trova dentro una Fiat Panda con targa italiana,...

Clinica Santa Rita - Brega Massone condannato a 15 anni nel processo bis : E’ stato condannato a 15 anni di carcere Pier Paolo Brega Massone, l’ex chirurgo toracico della Clinica Santa Rita, nel processo bis davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, con al centro la morte di 4 pazienti. Il suo ex braccio destro, Fabio Presicci, imputato per due dei decessi, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi. I giudici hanno riformulato l’accusa per i due in omicidio preterintenzionale, riducendo dunque la pena. Il processo ...

Agguato nell'area di servizio - ucciso a 20 anni come un boss : Il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni è stato ritrovato questa mattina in viale Europa, zona Aversa Nord. Il cadavere si trova dentro un?auto con targa italiana, parcheggiata in...

Un 'due con' d'oro : 50 anni fa l'indimenticabile trionfo olimpico di Baran - Sambo e Cipolla nel canottaggio : Ai 1000 mt., con un prodigioso allungo, la barca olandese - campione del mondo in carica - transita al comando, ma l'Italia non demorde. Negli ultimi 500 mt., quindi, si decide la gara. Baran, Sambo ...