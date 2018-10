Crozza-Toninelli | “Lavoro anche 18 giorni al giorno a pancia a terra Mia moglie è

Riace - Crozza a Che fuori tempo che fa : “Salvini non tollera irregolarità nell’uso di fondi pubblici? Come se Toninelli non tollerasse ministri che sparano cavolate” : “Dice che non si possono tollerare irregolarità nell’utilizzo di fondi pubblici. Scusa Matteo, ma tu che devi ridare 49 milioni e te li sei fatti spalmare in 80 anni?” Cosi Maurizio Crozza nella copertina di ieri di Che fuori tempo Che Fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha commentato il post del vicepremier Salvini sulla vicenda di Riace, e ha aggiunto “E’ Come se Toninelli dicesse che non si possono tollerare ministri che ...

Crozza-Toninelli in balia dei lapsus tra doppi cuori e ponti verticali : “Oggi inauguro lo ski-lift da duomo a Cortina” : Nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – torna Crozza/Toninelli che, dopo lo scivolone sul Tunnel del Brennero, continua con i suoi epici ‘lapsus’: ” Ieri volevo dire treno e invece ho detto diga, in un decreto ho scritto traghetto invece di svincolo, quindi adesso devo abbattere un muro di venti metri alla stazione di Brescia e togliere una nave della Tirrenia all’uscita di Bressanone ...

Genova - Crozza al ministro Toninelli : “Non serve un luogo di incontro - serve un ponte in fretta e che non crolli” : Nella prima puntata della nuova stagione di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, torna Maurizio Crozza con una copertina che non poteva che essere dedicata a Genova: “Tra Genova e Savona ci sono sempre state due strade. Una è l’Aurelia fatta dagli antichi romani e una è l’autostrada. Ma è possibile che l’unica strada rimasta in piedi sia quella costruita 2000 anni fa?” . L’artista genovese rivolgendosi poi direttamente al ministro ...

