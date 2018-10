ilfattoquotidiano

: Crozza-Renzi svela sua vera vocazione: “In me arde il fuoco dello spettacolo, lo stesso che ha ridotto in cenere la… - ilfattovideo : Crozza-Renzi svela sua vera vocazione: “In me arde il fuoco dello spettacolo, lo stesso che ha ridotto in cenere la… - italianaradio1 : Maurizio Crozza – nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna... - italianaradio1 : Crozza-Renzi svela sua vera vocazione: “In me arde il fuoco dello spettacolo, lo stesso che ha ridotto in cenere la… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Maurizio– nella puntata di Fratelli diin onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – ritorna nei panni di Matteo, che in un camerino, pronto ad andare in scena, rivela la suanatura di uomo die l’amore per il palcoscenico: “All’epoca non l’avevo ancora capito ma io non volevo andare da Floris, da Vespa, dalla Gruber. Io volevo essere Vespa, Floris e la Gruber. Ormai mi è tutto così chiaro. Per lungo tempo mi sono raccontato la bugia di voler fare politica ma dentro di meva il, quellocon cui ho reso cenere la sinistra“. “Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolosua: “In meil, loche ha ridotto in cenere la sinistra” proviene da Il Fatto Quotidiano.