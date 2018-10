Crozza-Di Maio alle prese con la manina fantasma

Crozza -De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : “Sull’iPhone è Siri che gli chiede le cose. Deficit? Penso a quello cognitivo di Di Maio” : Maurizio Crozza, nei panni di Vincenzo De Luca , il presidente della Regione Campania, durante Fratelli di Crozza, in onda sul Nove, elenca tutti i meriti di Rocco Casalino : “È la mente pensante di questo governo. Il bosone di Higgs lo ha trovato lui una volta che è entrato al Cern: ‘Ma non vedete che sta là?’. Sull’iPhone è Siri che chiede a lui le cose”. L'articolo Crozza-De Luca elenca tutti i meriti di Casalino : ...

Crozza -Di Maio : 'Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? Aboliremo anche il popolo' : Maurizio Crozza veste i panni di un Luigi Di Maio incontenibile in apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza, in onda su Nove. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e ...

Fratelli di Crozza - Di Maio esulta e lancia i soldi dal balcone : “Tagli alla sanità? Aboliremo pure le malattie” : In apertura della prima puntata della stagione di Fratelli di Crozza , in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza ha indossato i panni di un Luigi Di Maio incontenibile. Affacciato al suo balcone il vicepremier esulta e rivendica di aver abolito la povertà nel mondo per poi concludere: “L’Europa chiederà indietro i soldi agli italiani? E allora Aboliremo anche il popolo” L'articolo Fratelli di Crozza , Di Maio ...

Calenda : "Amazon farà salti di gioia per le chiusure domenicali. Il resto - Bezos Di Maio - è materiale per Crozza" : "Amazon farà i salti di gioia per le chiusure domenicali". Commenta con queste parole, su Twitter, Carlo Calenda l'affermazione di Di Maio che ha annunciato l'intenzione di voler creare un "Amazon del Made in Italy'.Un portale e-commerce multilingua dove aziende possono vendere". Il tweet continua: "Esiste un limite legale alle castronerie che si possono dire in una settimana?!", si chiede l'ex ministro dello Sviluppo economico nel post ...