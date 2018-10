Crollo ponte Genova | trovato un reperto ' chiave' dentro i cavi corrosi

Il Crollo del ponte di Annone : «Noi sopravvissuti ma dimenticati» : I coniugi Femiano rimasti in bilico a bordo dell'auto con la figlia 12enne «Non scorderò mai il rumore della strada che si sbriciola e ci inghiotte. L'odore dell'asfalto e della polvere. Le grida di ...

Crollo ponte Morandi - trovato reperto chiave : "Forse è la prova decisiva" : Tra i reperti catalogati dai periti della procura e i consulenti ne è stato trovato uno che potrebbe essere la "prova...

Ponte Morandi - trovato reperto chiave del Crollo/ Ultime notizie Genova - tirante che si è strappato "corroso" : Ponte Morandi, trovato reperto chiave del crollo. Ultime notizie Genova, perizia: il tirante che si è strappato era "in uno stato avanzato di corrosione"

SOPRAVVISSUTO AL Crollo DEL PONTE MORANDI/ Davide Capello - 'Ho scavato tra le macerie : così mi sono salvato' : SOPRAVVISSUTO al CROLLO del PONTE MORANDI: Davide Capello, pompiere, ha raccontato la sua incredibile storia. Scavando tra le macerie è riuscito a sal

Crollo ponte Morandi - rientro degli sfollati : adesso c'è il via libera : Inizieranno alle 9, con mezz'ora di ritardo, i rientri degli sfollati di ponte Morandi. La commissione tecnica, riunitasi sopra il viadotto, ha dato il via libera alle operazioni. «È...

Crollo ponte Genova : gli sfollati rientrano nelle case/ Ultime notizie - 2 ore di tempo e 50 scatoloni : Crollo ponte Genova: rientro sfollati al via. Ultime notizie, il vento si è calmato: arrivato il lasciapassare da parte della commissione tecnica

Crollo ponte Genova - Toti : "L'85% macerie tolto dal letto del torrente" : L'85% delle macerie del Crollo di Ponte Morandi nel letto del Polcevera sono state tolte. Lo ha detto il governatore e commissario per l'emergenza Giovanni Toti rispondendo alle domande in Commissione ambiente del Senato. "E' rimasta una delle pile che la magistratura ha chiesto di non spostare – ha detto Toti -. E' evidente che ci sia una interferenza nel flusso dell'acqua del torrente ma molto minore. ...

Crollo ponte - via a nuovi interrogatori : ANSA, - GENOVA, 16 OTT - Nuova giornata di interrogatori, in procura a Genova, nell'ambito dell'inchiesta sul Crollo del ponte Morandi. Sono iniziati questa mattina, davanti ai magistrati, gli ...

PONTE MORANDI : "DOPO Crollo FLASHBACK E PROBLEMI DEL SONNO"/ Psicologi - "due mesi non sono tanti" : PONTE MORANDI: indagine Antitrust. Ultime notizie, il governo sponsorizzò Fincantieri per la ricostruzione del viadotto crollato: l'Autorità vuole fare chiarezza

Genova - vigili in trincea nell'emergenza traffico dopo il Crollo del ponte Morandi : "70 agenti in malattia - effetti dello smog" : "Non solo esposizione continua allo smog e problemi per la salute legati a quello che gli operatori di Polizia Locale respirano durante l'orario di lavoro, ma anche rischi per l'incolumità fisica". La denuncia è del segretario della Uil Liguria Mario Ghini. Il sindacalista si riferisce a a Fulvio Ferretti, vigile sbalzato in mezzo alla strada da un Tir mentre tentava di governare il traffico cittadino: "Mi è andata bene se consideriamo che sono ...

Crollo ponte Genova : in caso di pericolo gli sfollati hanno 4 minuti per evacuare : Gli accessi nelle case della zona rossa di via Porro e via Fillak a Genova, sfollate in seguito al Crollo del Ponte Morandi, potranno essere soggetti a modifiche in caso di dati negativi da parte del sistema di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la pila 10 del troncone di levante del viadotto, che insiste sulle abitazioni. Lo precisa in una nota la struttura commissariale dell'emergenza presieduta dal presidente della Regione ...

Crollo ponte Genova - progetto Aspi : "Nuovo viadotto in 9 mesi" : Autostrade per l'Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l'opzione piu' breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall'ok al progetto, considerando anche l'adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...