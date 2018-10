Cristina Chiabotto sul nuovo fidanzato Marco | ”una favola”

Fabio Fulco/ "Barbara d'Urso dopo Cristina Chiabotto? Nessun flirt - ma..." (Vieni da me) : Fabio Fulco a Vieni da me: "Barbara d'Urso dopo Cristina Chiabotto? Nessun flirt , ma...". L'attore ospite di Caterina Balivo su Raiuno ha parlato anche della malattia della madre(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:34:00 GMT)

Cristina Chiabotto - cuore Juve : 'Vincere non annoia mai - con CR7 la Champions' : Se andrei a piedi a Madrid? Contando che ho il passo di Pippo Baudo e il piede quasi più lungo del mondo direi di sì . Io però prenderei l'aereo, i miei fioretti sono sul cibo'. vai alla gallery

Cristina Chiabotto baci e relax al mare con Marco Roscio : Cristina Chiabotto la sua estate l’ha trascorsa tra Liguria, Caraibi, Formentera: cambia la location, ma i protagonisti sono sempre più innamorati. Le foto dell’estate bollente di Cristina Chiabotto corrono sullo stesso binario: quello della passione e dell’amore con Marco Roscio , suo compagno dalla scorsa primavera. La ex reginetta di bellezza tra poche ore spegnerà 32 candeline e pensa alle nozze che sembrano sempre più vicine. ...

Cristina Chiabotto pronta alle nozze con Marco? Intesa palpabile tra i due in vacanza [GALLERY] : Cristina Chiabotto in love con il fidanzato Marco Roscio, a breve le nozze? L’ex Miss Italia fa sul serio con il manager di Torino Cristina Chiabotto pare sempre più innamorata di Marco Roscio. Il consulente finanziario che ha rubato il cuore all’ex Miss Italia e la bella torinese sono stati in vacanza, dove sono stati beccati dai paparazzi di ‘Gente’. Secondo la rivista, Cristina, dopo la lunga storia d’amore ...