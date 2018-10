Cristiano Ronaldo | Ruby Rubacuori torna sulle sue vecchie accuse a CR7 | “era il mio

Polemica all’Eredità : ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo : A L’Eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?”. E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga, d’altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la maliziosità della domanda posta dal tifoso ...

Cristiano Ronaldo in relax accanto a Georgina : la dedica di CR7 alla sua dolce metà : Cristiano Ronaldo posta una foto insieme alla sua metà su Instagram, la dolce dedica di CR7 alla sua compagna e madre di sua figlia Alana Martina Cristiano Ronaldo in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” ...

Cristiano Ronaldo pronto a scatenare la sua rabbia in campo : Adesso spacco tutto quelo che avrei voluto spaccare in queste settimane di reazioni represse e di isolamento dal mondo per escludere qualsiasi disturbo alla sua maniacale concentrazone sul calcio e ...

Juve - la crociata di Cristiano Ronaldo : Oggi, come sempre, è una delle certezze: a tre settimane dall'esplosione del sexgate sollevato da Der Spiegel e rimbalzato poi dagli Stati Uniti in tutto il mondo, l'attaccante è segnalato tranquillo ...

Bayern Monaco - Rummenigge snobba Cristiano Ronaldo : Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per ...

Bayern Monaco FURIOSO! Rummenigge tira in ballo Cristiano Ronaldo : Neuer ha fatto un errore ma non può essere distrutto: è stato un anno infortunato, per quattro volte è stato il miglior portiere del mondo. Non si può discutere il suo apporto. Il problema è che la ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la domanda su Cristiano Ronaldo : 'È meglio dire no se ti invita a...'. Sono guai : Una domanda scivolosissima all' Eredità . Alla concorrente Flavio Insinna chiede: 'Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire 'no' a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?'. Al di là ...

Cristiano Ronaldo riunisce la famiglia. E sfida Piatek #Juventus-Genoa : TORINO - Cristiano Ronaldo e la voglia matta di giocare, di segnare, di primeggiare. Juventus contro il Genoa allo Stadium per il portoghese sarà come una valvola di sfogo. La vicenda extracalcistica ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di settembre! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di settembre: si tratta di Cristiano Ronaldo! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio #MVP of the Month Powered […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo è sereno e lavora bene' : 'Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere'. Allegri spende parole d'elogio per CR7 nel periodo reso complicato per il portoghese ...

Ruby parla del suo flirt con Cristiano Ronaldo : “Avevo 17 anni - era il mio periodo selvaggio. Ecco cosa è successo con lui…” : Anche Karima El Mahrough, meglio nota come Ruby Rubacuori, avrebbe avuto un flirt con l’attaccante Cristiano Ronaldo, nel 2010 ma è proprio lei a fare chiarezza. “Era il mio periodo selvaggio, in cui mi inventavo qualsiasi cosa e buttavo lì nomi eclatanti”, ha rivelato la ragazza in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Cr7. “cosa è successo con Cristiano ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha scelto di isolarsi per dare il massimo : Ora vuole pensare solo al campo, esclusivamente alla Juventus e ai suoi avversari: isolarsi da mondo esterno per dare il massimo nelle decisive sfide che aspettano la squadra nel prossimo mese. Il ...

Cristiano Ronaldo - pollice alzato per Allegri su Instagram : Allegri intento a spiegare, Cristiano Ronaldo concentrato ad ascoltare per carpire le indicazioni del proprio allenatore. Questa la foto postata da 'CR7' sul profilo Instagram, quasi un omaggio ad ...

Juve-Genoa - Piatek : 'Affrontiamo i più forti ma tutto è possible. Cristiano Ronaldo? Il migliore al mondo' : CR7? È il giocatore più forte al mondo, uno dei migliori di sempre ". Il futuro di Piatek Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi , in una recente intervista ha svelato alcuni retroscena sul colpo ...