Cristiano Ronaldo pronto a scatenare la sua rabbia in campo

Juve - la crociata di Cristiano Ronaldo : Oggi, come sempre, è una delle certezze: a tre settimane dall'esplosione del sexgate sollevato da Der Spiegel e rimbalzato poi dagli Stati Uniti in tutto il mondo, l'attaccante è segnalato tranquillo ...

Bayern Monaco - Rummenigge snobba Cristiano Ronaldo : Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per ...

Bayern Monaco FURIOSO! Rummenigge tira in ballo Cristiano Ronaldo : Neuer ha fatto un errore ma non può essere distrutto: è stato un anno infortunato, per quattro volte è stato il miglior portiere del mondo. Non si può discutere il suo apporto. Il problema è che la ...

L'Eredità - Flavio Insinna e la domanda su Cristiano Ronaldo : 'È meglio dire no se ti invita a...'. Sono guai : Una domanda scivolosissima all' Eredità . Alla concorrente Flavio Insinna chiede: 'Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire 'no' a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?'. Al di là ...

Cristiano Ronaldo riunisce la famiglia. E sfida Piatek #Juventus-Genoa : TORINO - Cristiano Ronaldo e la voglia matta di giocare, di segnare, di primeggiare. Juventus contro il Genoa allo Stadium per il portoghese sarà come una valvola di sfogo. La vicenda extracalcistica ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di settembre! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di settembre: si tratta di Cristiano Ronaldo! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio #MVP of the Month Powered […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

Juventus - Allegri : 'Cristiano Ronaldo è sereno e lavora bene' : 'Cristiano è molto sereno, sta lavorando bene. Le accuse? Sono cose personali, non posso e non devo rispondere'. Allegri spende parole d'elogio per CR7 nel periodo reso complicato per il portoghese ...

Ruby parla del suo flirt con Cristiano Ronaldo : “Avevo 17 anni - era il mio periodo selvaggio. Ecco cosa è successo con lui…” : Anche Karima El Mahrough, meglio nota come Ruby Rubacuori, avrebbe avuto un flirt con l’attaccante Cristiano Ronaldo, nel 2010 ma è proprio lei a fare chiarezza. “Era il mio periodo selvaggio, in cui mi inventavo qualsiasi cosa e buttavo lì nomi eclatanti”, ha rivelato la ragazza in un’intervista al settimanale Oggi, in cui ha parlato per la prima volta del suo rapporto con Cr7. “cosa è successo con Cristiano ...

Juventus - Cristiano Ronaldo ha scelto di isolarsi per dare il massimo : Ora vuole pensare solo al campo, esclusivamente alla Juventus e ai suoi avversari: isolarsi da mondo esterno per dare il massimo nelle decisive sfide che aspettano la squadra nel prossimo mese. Il ...

Cristiano Ronaldo - pollice alzato per Allegri su Instagram : Allegri intento a spiegare, Cristiano Ronaldo concentrato ad ascoltare per carpire le indicazioni del proprio allenatore. Questa la foto postata da 'CR7' sul profilo Instagram, quasi un omaggio ad ...

Juve-Genoa - Piatek : 'Affrontiamo i più forti ma tutto è possible. Cristiano Ronaldo? Il migliore al mondo' : CR7? È il giocatore più forte al mondo, uno dei migliori di sempre ". Il futuro di Piatek Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi , in una recente intervista ha svelato alcuni retroscena sul colpo ...

Raffaella Fico troppo 'vicina' a Cristiano Ronaldo - Georgina pazza di gelosia : il gossip : Le ultime dichiarazioni di Raffaella Fico su Cristiano Ronaldo avrebbero fatto scattare la gelosia di Georgina Rodriguez: sarà davvero così? "La compagna del CR7 sembrerebbe risentire ancora della ...

Le notizie del giorno – Stupro Cristiano Ronaldo - nuove importanti novità : Stupro Cristiano Ronaldo – Dopo la pausa per lasciare spazio alla Nations League, si torna in campo par il campionato di Serie A, in particolar modo la Juventus dovrà vedersela con il Genoa. Ma a tenere banco in questi ultimi giorni sono state anche le accuse di Stupro nei confronti del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, una battaglia legale che potrebbe protrarsi per oltre due anni. Lo riferisce al Correio da Manhã una fonte ...