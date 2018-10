Cristiano Ronaldo da record | primo nello storia ad aver segnato 400 gol nei top

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo - Juventus-Genoa 1-0. Il portoghese porta in vantaggio i bianconeri : Cristiano Ronaldo ha portato la Juventus in vantaggio al 18′ della sfida contro il Genoa: il portoghese ha sfruttato una disattenzione della difesa avversaria per segnare una rete che mostra grande senso del gol. Di seguito le immagini del vantaggio della Juventus nella gara contro i liguri. O gol de Cristiano Ronaldo que vai dando a vitória da Juventus contra o Genoa. pic.twitter.com/CgAfmoQrep — Raio-X da Bola (@raioxdabola) ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : 1-0 - Cristiano Ronaldo sblocca la partita : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Genoa, sfida valevole per la nona giornata di Serie A. Dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, i bianconeri tornano in campo per mantenere la striscia di successi consecutivi (otto vittorie di fila) e per mantenere almeno un vantaggio di sei punti sulle dirette inseguitrici. Ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, che pare non risentire assolutamente delle vicende extra campo, ed il ...

Fifa 19 : Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di settembre! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di settembre: si tratta di Cristiano Ronaldo! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio #MVP of the Month Powered […] L'articolo Fifa 19: Cristiano Ronaldo è il giocatore del mese della Juventus di ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida il capocannoniere Piatek : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.00 di Juventus-Genoa: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

Cristiano Ronaldo è il personaggio più influente del mondo : Secondo una statistica di KPMG, il portoghese della Juve straccia calciatori, sportivi e celebrità globali in quanto a follower

Cristiano Ronaldo - Ruby Rubacuori torna sulle sue vecchie accuse a CR7 : “era il mio periodo selvaggio” : Ruby Rubacuori (nota per le vicende che la videro protagonista ad Arcore quando era ancora minorenne) torna sull’argomento Cristiano Ronaldo: ecco le sue ultime dichiarazioni a riguardo Con lo scandalo sessuale agli onori della cronaca che interessa Cristiano Ronaldo, qualsiasi donna legata a lui in passato torna al centro della scena. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico e Madalinia Ghenea sulla denuncia di stupro contro CR7 da ...

Polemica all’Eredità : ecco la domanda di Flavio Insinna su Cristiano Ronaldo : A L’Eredità spunta una domanda su Cristiano Ronaldo. Alla concorrente Flavio Insinna chiede: “Il calciatore Patrice Evra ha detto che è meglio dire “no” a Cristiano Ronaldo quando invita a fare cosa?”. E la domanda crea più di qualche imbarazzo in studio. Cristiano Ronaldo, accusato di stupro da Kathryn Mayorga, d’altronde non sta vivendo dei momenti facili. E qualcuno sui social ha sottolineato la ...

Cristiano Ronaldo in relax accanto a Georgina : la dedica di CR7 alla sua dolce metà : Cristiano Ronaldo posta una foto insieme alla sua metà su Instagram, la dolce dedica di CR7 alla sua compagna e madre di sua figlia Alana Martina Cristiano Ronaldo in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” ...

Cristiano Ronaldo pronto a scatenare la sua rabbia in campo : Adesso spacco tutto quelo che avrei voluto spaccare in queste settimane di reazioni represse e di isolamento dal mondo per escludere qualsiasi disturbo alla sua maniacale concentrazone sul calcio e ...

Juve - la crociata di Cristiano Ronaldo : Oggi, come sempre, è una delle certezze: a tre settimane dall'esplosione del sexgate sollevato da Der Spiegel e rimbalzato poi dagli Stati Uniti in tutto il mondo, l'attaccante è segnalato tranquillo ...

Bayern Monaco - Rummenigge snobba Cristiano Ronaldo : Parliamo di un giocatore che è stato a lungo infortunato e in passato è stato eletto quattro volte miglior portiere del mondo. Il problema è che la polemica non conosce confini: vale per i media, per ...

Bayern Monaco FURIOSO! Rummenigge tira in ballo Cristiano Ronaldo : Neuer ha fatto un errore ma non può essere distrutto: è stato un anno infortunato, per quattro volte è stato il miglior portiere del mondo. Non si può discutere il suo apporto. Il problema è che la ...