Cremona Cantù Streaming video e tv | orario e risultato live basket Serie A1 3^ giornata

Basket - Darius Johnson-Odom squalificato per otto mesi per assunzione di marijuana. L’ex Cantù e Cremona rientrerà il 16 marzo 2019 : Il Tribunale Nazionale Antidoping ha squalificato per otto mesi Darius Johnson-Odom, trovato positivo alla sostanza Thc metabolita>DI (nei fatti, marijuana) al termine dell’incontro che vedeva la sua Vanoli Cremona impegnata in trasferta sul campo di Varese. In quella partita, Johnson-Odom aveva realizzato 23 punti in 28 minuti. L’ex giocatore di Cantù, Sassari e Cremona, nonché dell’Olympiakos, potrà tornare in campo il 16 ...