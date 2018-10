Cranberries | «Non c' è ragione per continuare senza Dolores Questo è il nostro finale»

Cranberries - Dolores O’Riordan non si è suicidata : È morta annegata nella vasca da bagno, dopo un’intossicazione da alcol. Dolores O’Riordan, in base ai risultati dell’inchiesta sul suo decesso, presentata oggi alla Westminster Court, non si è suicidata. La cantante dei Cranberries, che proprio oggi avrebbe compiuto 47 anni, è stata trovata esanime da una cameriera nella stanza 2005 dell’hotel Hilton a Park Lane, Londra, verso le 9 del 18 gennaio. Il suo livello di alcool era di 330 ...