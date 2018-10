Costantinopoli | Mosca e Ucraina Chi rompe l' unità?

Scisma nel mondo ortodosso - la Chiesa di Mosca rompe con Costantinopoli : Lo Scisma è il segno di una evidente spaccatura creatasi nel mondo ortodosso dopo il riconoscimento dato dal patriarca di Costantinopoli Bartolomeo alla Chiesa ucraina e non accettata da Mosca . 'Il ...

Mosca - il metropolita Hilarion annuncia : "Con Costantinopoli è scisma a causa dell'Ucraina" : A pochi giorni dalla grave rottura tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli , il metropolita Hilarion di Volokolamsk, capo del Dipartimento per le relazioni esterne della chiesa ortodossa russa, è arrivato a Roma per partecipare al Sinodo dei vescovi sui giovani.Tra gli incontri previsti c"è anche quello con Papa Francesco. Il tema sul tavolo è quello delle relazioni tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa russa ma, ...

Il Patriarca di Antiochia e lo scontro tra Mosca e Costantinopoli : ... proprio Kiev e Antiochia hanno cercato di influenzare lo sviluppo del Patriarca to moscovita in direzioni differenti, tra occidente e oriente del mondo cristiano europeo e mediorientale. Giovanni X e ...

Mosca e Costantinopoli pronte alla guerra per prendersi l'Ucraina ortodossa : Lo scorso 31 agosto Kirill, patriarca di Mosca, si era precipitato a Istanbul per incontrare Bartolomeo I " cui compete, per tradizione " la concessione del l'autocefalia nel mondo ortodosso. Tre ore ...