Cosa succede di notte nelle celle di un campo di detenzione in Libia Un racconto

Manovra 2019 e Riforma pensioni/ Cosa succede a Quota 100 se Lega e M5s si dividono? (ultime notizie) : La Manovra 2019, che contiene anche una Riforma delle pensioni, viene bocciata da più parti. Il destino di Quota 100 è anche Legato alle fibrillazioni tra Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 13:04:00 GMT)

Declassamento Moody’s - Cosa può succedere lunedì sui mercati : Perché le tanto vituperate agenzie di rating sono così guardate dal mercato? Perché l’intero mercato obbligazionario usa il rating come parametro per stabilire chi può comprare certe obbligazioni e chi no. Ecco quale può essere l’impatto sull’Italia. ...

Che Cosa succede se si porta lo smartphone a fare rafting : Abbiamo messo alla prova l’anima rugged del nuovo LG G7 ThinQ (849 euro di listino) in una sessione di rafting, un contesto outdoor ideale per valutare sul campo queste doti e al contempo riflettere se siano realmente un valore aggiunto (anche su altri smartphone) per l’utente o un semplice vanto a livello di caratteristiche. Non abbiamo scelto a caso, ci siamo cimentati in un’attività in cui chiunque potrebbe veramente portarsi appresso un ...

Grande Fratello Vip - Ilary Blasi lancia la bomba : misterioso indizio - Cosa succede lunedì : 'Da lunedì la casa del Grande Fratello Vip non sarà più la stessa'. E' il misterioso messaggio lanciato su Twitter dall'account del programma condotto da Ilary Blasi. E si legge ancora: 'Non possiamo ...

Cosa succede a DICE? Quasi 40 sviluppatori hanno lasciato lo studio nel 2018 : Stando ad alcuni report che provengono dal sito svedese Digital, sembra che DICE non se la stia passando poi così bene negli ultimi tempi, con una parte del team che avrebbe lasciato l'azienda per unirsi ad altre software house quest'anno.Nel solo 2018 infatti, sarebbero Quasi 40 gli sviluppatori tra i 400 dipendenti di DICE che avrebbero lasciato lo studio. Tra le cause di questi addii, Gamereactor ricorda il sonoro insuccesso di Star Wars ...

Spread : Cosa succede se supera i 340 punti e sale ancora? : Ogni giorno un nuovo record, in alto, ma negativo. Lo Spread, il differenziale fra i Btp italiani e i Bund tedeschi, cioè la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, tocca quota 340 punti base, nuovo massimo da marzo 2013. Vuol dire che se un Btp ha un rendimento del 6 per cento alla scadenza e il corrispettivo Bund tedesco con la stessa scadenza ha un rendimento del 3 per cento, lo Spread sarà di 6 - 3 = 3 ...

Cosa succede se un drone colpisce l’ala di un aereo in volo? Ecco il video-esperimento : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Dayton, negli Stati Uniti, ha simulato lo scontro tra un drone e un aereo in volo. In particolare, contro l’ala di un aereo. Il drone, nell’esperimento, è stato sparato a 400 km/h. Nel video, l’effetto dello schianto. Video Youtube/University of Dayton L'articolo Cosa succede se un drone colpisce l’ala di un aereo in volo? Ecco il video-esperimento proviene da Il Fatto ...

Uomini e Donne - Mara Fasone lascia il trono? Dopo la segnalazione - ecco Cosa sta succedendo : Proprio ora che il percorso di Mara Fasone a Uomini e Donne sembrava aver preso una piega diversa rispetto al ‘disastro’ dell’inizio, arrivano i guai. Appena si è seduta sul trono, la bella siciliana ha infatti avuto parecchi problemi. Col pubblico, che la considerava altezzosa e strafottente; coi corteggiatori, che lamentavano i suoi modi aggressivi e l’accusavano di superficialità. E persino con la collega di trono ...

Legge di bilancio - se rimarrà così l'Ue la boccerà : Cosa succederebbe? : ...quando un governo non rispetta le raccomandazioni comunitarie e si trova in una situazione di deficit eccessivo possa vedersi irrogare sanzioni con obiettivo ultimo quello di evitare che una politica ...

Beautiful - Jacqueline Macinnes Wood incinta : ecco Cosa succederà a Steffy : Beautiful anticipazioni americane: l’attrice di Steffy è incinta, ecco cosa succederà al personaggio I gossip avevano ragione: Jacqueline Macinnes Wood di Beautiful è incinta! L’attrice che interpreta Steffy nella soap opera americana aspetta il suo primo bambino dal marito, l’italo-americano Elan Ruspoli, sposato la scorsa estate. Jacqueline ha dato l’annuncio ai suoi colleghi e ai […] L'articolo Beautiful, ...

Manovra : ecco Cosa succederà se Bruxelles la boccia : Il monito dell'UE all'Italia è arrivato puntuale con una lettera , in cui si avverte Roma della possibilità che la Commissione Europea rigetti la Manovra, varata lunedì 15 ottobre dal Governo Conte . ...

Cosa succede se Bruxelles boccia la manovra italiana : L'obiettivo dei paesi dell’area euro è di azzerare il deficit e ridurre il debito. L’aggiornamento del Documento di economia e finanza approvato dal governo italiano va invece in una direzione opposta. Come reagirà la Commissione europea? Ecco le tappe e gli scenari possibili...

Cosa sta succedendo a Kevin? I nuovi strani comportamenti dell'isola fluttuante di Fortnite : Il peculiare Kevin continua a far parlare di sé e a incuriosire tutta la community di Fortnite. L'isola fluttuante del gioco continua infatti a evolversi, a mutare, lasciando presagire l'inizio di fenomeni tutti da scoprire.Il datamining continua a rivelare dei possibili indizi sull'isola ma intanto Eurogamer.net evidenzia dei nuovi comportamenti tutti da scoprire e che sembrano indicare nuovi cambiamenti per la mappa di gioco. La casa presente ...

L'UE BOCCIA LA MANOVRA?/ Ecco Cosa può succedere all'Italia : Secondo il commissario Oettinger, la Commissione europea boccerà la manovra presentata dall’Italia. cosa potrà quindi accadere a quel punto? Ce lo spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 06:02:00 GMT)MANOVRA & MERCATI/ Attenti all'imbroglio tedesco e al piano B di Merkel & co., di P. AnnoniMANOVRA E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede, di S. Luciano