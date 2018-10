Cosa sapere sulle elezioni in Trentino Alto Adige

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco Cosa c'è da sapere : BepiColombo è pronta al lancio. La missione Esa, infatti, partirà a breve per raggiungere Mercurio, il pianeta più interno del nostro Sistema solare

Leopolda 9 - Cosa c'è da sapere : Come anticipato dallo stesso Matteo Renzi nella sua 'E-news', "una sorta di introduzione su passato, presente e futuro della nostra economia". Alle 21:45 si comincia con una plenaria con i ragazzi ...

Pronti al lancio di BepiColombo? Ecco Cosa c’è da sapere : (Foto: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington) Mancano ormai poche ore alla tanto attesa partenza di BepiColombo, la prima missione diretta su Mercurio dell’Agenzia spaziale europea e l’agenzia spaziale giapponese Jaxa. Il conto alla rovescia è già partito e se tutto andrà come previsto, il lancio avverrà dalla base europea di Kourou, in Guyana Francese, all’incirca alle ...

Sciopero generale del 26 ottobre 2018 : Cosa c’è da sapere : Venerdì 26 ottobre 2018 ci sarà uno Sciopero generale e nazionale di tutte le categorie di lavoratori. Riguarderà sia i mezzi di trasporto nazionali che quelli del trasporto pubblico locale, la scuola e tutte le altre categorie pubbliche e private. Esentate le zone colpite da calamità naturali o con consultazioni elettorali ed escluse le aziende, gli enti ed i settori già interessati da scioperi proclamati in data antecedente.Continua a leggere

Domenica si vota : alle urne 427 mila elettori. Ecco Cosa occorre sapere : TRENTO. Sono 427.450 i trentini aventi diritto al voto. Domenica 21 ottobre urne aperte per eleggere il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Ecco un vademecum per il voto. Quando si ...

TIBERIO TIMPERI E FRANCESCA FIALDINI/ “Cari siti - su Cosa abbiamo litigato? Fateci sapere..” (Vita in Diretta) : TIBERIO TIMPERI e FRANCESCA FIALDINI: “Tensioni e liti? Forse dà fastidio il successo de La Vita in Diretta”. I due conduttori smentiscono le voci su presunte frizioni tra loro(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:13:00 GMT)

Fano - fulminato da un malore a 24 anni. La mamma : “Voglio sapere Cosa è successo” : Alessandro Antonioli, un giovane di 24 anni, si è sentito male mentre si trovava al cinema a Fano con un amico. Non riusciva a respirare e improvvisamente si è accasciato a terra privo di sensi. Inutili i soccorsi. La madre, consigliera comunale a Mondolfo: “Stava bene, vogliamo sapere cos’è successo”.Continua a leggere

Attenzione alle bufale sul "Medicane" Zorbas nel mar Ionio : ecco Cosa bisogna sapere : Vasto ciclone nel mar Ionio sempre più simile ad un ciclone tropicale. Dove colpirà È il più forte di sempre Vi abbiamo a lungo parlato del ciclone simil-tropicale che proprio in queste ore...

Cosa bisogna sapere sui casi di tumore in Italia. Un rapporto : Il fumo di sigaretta rappresenta il principale fattore di rischio per i tumori. In Italia sono attribuibili a questa pericolosa abitudine ogni anno circa 93 mila morti (il 14% di tutte le persone decedute) e le sigarette costituiscono la prima causa di perdita di anni di vita in buona salute. Il fumo di tabacco è fortemente associato ai tumori del polmone, del cavo orale e gola, esofago, pancreas, colon, vescica, prostata, rene, ...

Il 27 settembre deve essere presentata la Nota di aggiornamento al Def - ecco Cosa c'è da sapere : ... e deve indicare "gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni economiche" per il triennio successivo, secondo quanto indicato dal dipartimento del Tesoro del ministero dell'...

Supplenze da Graduatorie 2018/19 : Cosa sapere su termini e convocazione : Le convocazioni per le Supplenze da Graduatorie d’Istituto 2018/19 sono già cominciate, per cui è bene chiarire alcuni punti fondamentali, in modo sa sapere come queste vengono gestite. Iniziamo col dire che la procedura informatica per lo scorrimento delle Graduatorie di istituto è obbligatoria per le scuole, così da convocare solo aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza. L’unica deroga concessa è per ...

Cosa sapere sul pericolosissimo calabrone asiatico : La notizia di alcuni giorni fa sulla presenza del calabrone asiatico, Vespa velutina , in provincia di Roma è fortunatamente smentita : alla fine si trattava di comunissimi calabroni europei, Vespa ...

Cosa c'è da sapere sul Caravaggio rubato al centro di Una storia senza nome. : Nella realtà il destino di questo quadro, considerato dall'Fbi tra le dieci opere rubate più importanti al mondo, l'hanno raccontato solo i pentiti di mafia, che hanno fornito le versioni più ...

Apple Watch 4 - Cosa devi sapere sulla versione con la sim in Italia : Finalmente anche in Italia sarà possibile utilizzare un Apple Watch come un telefono senza bisogno dello smartphone accanto. La notizia arriva da Vodafone, che per prima nel nostro paese ha attivato un’offerta dedicata a chiunque voglia sfruttare il modem lte e la tecnologia eSim all’interno di Apple Watch Serie 4 GPS + Cellular. Il servizio è stato battezzato Vodafone OneNumber, si può attivare da domani e sostanzialmente crea, ...