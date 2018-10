Cosa rende più vicini Asia ed Europa?

Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende una grave infezione : Cosa gli trovano negli occhi : Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende infezione agli occhi. Il piccolo ha contratto il cosiddetto parassita del cane e i medici si trovano costretti a togliergli undici vermiciattoli dagli occhi. Il piccolo, noto come Dong Dong, è stato portato all’ospedale di Xi’an N. 1 nella Cina nord-occidentale, dopo che la mamma ha notato irritazione nell’occhio del piccolo. I medici hanno esaminato Dong Dong e trovato, ...

Che Cosa rende un'acqua micellare dermatologica la numero uno : Ecco, nel dettaglio, quali sono le caratteristiche e i punti di forza di quest'acqua micellare che rappresenta il prodotto igienico più prescritto dai dermatologi di tutto il mondo. IL POTERE DI UNA ...

Uomini e Donne trono Over - Rocco Fredella sorprende tutti : Cosa fa per la sua Gemma Galgani : A Uomini e Donne sono giorni tesissimi. La tensione è alle stelle soprattutto per quanto riguarda l’appuntamento con il trono Over e la coppia che si sta venendo a creare nel salotto di Maria De Filippi: parliamo di Rocco Fredella e Gemma Galgani. Dopo la delusione per l’anello ricevuto nella scorsa puntata, Gemma e il suo cavaliere sono stati protagonisti di una nuova esterna durante Uomini e Donne trono Over. Il loro incontro non è ...

La mamma di Lisa Fusco/ Chi è? "La Cosa che la rende felice è avermi vicina" : Lisa Fusco ha parlato diverse volte della sua amatissima madre, tracciando il ritratto di una donna amorevole e premurosa. Ecco tutte le info (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Che cos'è YouTube Premium - quanto costa e Cosa comprende : YouTube infatti ha deciso di entrare nel mondo dello streaming e l'ha fatto a partire dagli ultimi due anni con delle serie originali tra cui Impulse , Fruit Ninja Frenzy Force e Sugar . Non solo, ...

“Morte vieni a prendermi”. E il giorno dopo Paolo - 35 anni - non c’è più. Ecco Cosa è successo : Una tragedia nella tragedia: due migliori amici morti a distanza di soli sei giorni in circostanze simili e un post su Facebook che a rileggerlo oggi, dopo quello che è successo, mette i brividi. I fatti. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 settembre, intorno alle 4,15 della mattina, Massimiliano Pierro, 36 anni, rimane vittima di un incidente stradale avvenuto nel sottopassaggio della Valassina a Monza. Si trovava a bordo di una ...

Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr : I consigli di Xiaomi che prende in giro Apple : Xiaomi prende in giro Apple e tira fuori 3 bundle con smartphone, notebook ed accessori da comprare al posto di iPhone Xs e Xr … ed hanno anche lo stesso nome Cosa comprare al posto dei nuovi iPhone Xs e Xr: I consigli di Xiaomi I nuovi iPhone sono realtà, Xs, Xs Max e Xr […]

Mondiali Ciclismo 2018 – Renato di Rocco ottimista : “ecco Cosa ci renderà ancora protagonisti” : Renato di Rocco fiducioso e ottimista in vista dei Mondiali di Ciclismo 2018 in programma ad Innsbruck Sono stati annunciati oggi i convocati di Davide Cassani per i Mondiali di Ciclismo 2018 di Innsbruck. Il ct azzurro vuole prendersi un po’ di tempo prima di ufficializzare gli 8 che saranno protagonisti della prova in linea elite, portando con sè in raduno i due uomini di punta, Aru e Nibali, che devono fare i conti con uno stato ...

“Non si riprende più”. Kate - la notizia che sconvolge : Cosa le ha fatto William : Sono belli, anzi, meravigliosi. Hanno dei figli bellissimi. Sono ricchi che più ricchi non si può. Sono principi e si amano alla follia. Volete aggiungere altro sulla coppia più bella del mondo cioè quella formata da William d’Inghilterra e dalla duchessa di Cambridge Kate Middleton? Chi più ne ha, più ne metta. Sul loro conto ne sono state dette tante, anche che fossero ai ferri corti, che stessero per divorziare. Ma non è assolutamente ...

“Cosa?!”. Porno-gaffe atomica in diretta su Rai Tre. Lo ha detto davvero. Se ne rende conto ma è troppo tardi… : C’era una volta Luca Giurato. Ogni sera, dopo le sue gaffe a Unomattina, trovava spazio sulle frequenze Mediaset grazie a Striscia La Notizia. I suo strafalcioni, diventati un cult della televisione italiana, sono stati fonte di ispirazione anche per celebri imitazioni come, a esempio, quella ben riuscita di Rosario Fiorello. Di Luca Giurato, però, si sono perse le tracce da un po’: in televisione non si vede da tempo e il pubblico ...

F1 – Sorprendente retroscena in casa Ferrari - incontro Raikkonen-Elkann prima del Gp di Monza : ecco Cosa si sono detti : Secondo quanto riferito da Autosprint, John Elkann avrebbe incontrato Raikkonen prima del Gp di Monza comunicandogli la sua sostituzione con Leclerc per il 2019 L’avventura di Kimi Raikkonen in Ferrari è destinata a concludersi al termine di questa stagione, sono dunque sette le gare che separano il finlandese dall’addio alla scuderia di Maranello. LaPresse Una decisione già ampiamente presa dai vertici del Cavallino, che ...

'Un sogno che si avvera'. Adriana Volpe in rampa di lancio : a 45 anni - Cosa si prende in Rai : 'Un sogno che si avvera'. Così Adriana Volpe definisce Profumo d' estate , il format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice, e sperimentare dunque 'l' emozione della scrittura' ...