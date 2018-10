CONTI CORRENTI Limite contante | imposte e costi | cosa cambia nel 2019?

Martina : "A rischio i CONTI correnti" : 12.40 "Questo governo disastroso sta mettendo a rischio i sacrifici fatti in questi anni. Sono a rischio i conti correnti degli italiani". Così il segretario del Pd Martina,a Lodi per mostrare la sua vicinanza alle famiglie degli extracomunitari colpiti dalla delibera sulle agevolazioni per mensa e scuolabus dalla nuova delibera del sindaco leghista Casanova.I partiti di maggioranza "litigano dopo aver approvato un vergognoso condono fiscale" ...

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da CONTI correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

CONTI CORRENTI : da gennaio scorso commissioni bancarie più alte anche del 60% : Dall’inizio di quest’anno mettere i soldi in banca e lasciarli lì è costato caro ai risparmiatori italiani. In alcuni casi molto più caro. Fino ad oggi, come mette in evidenza l’agenzia di stampa AdnKronos il ricarico sul cliente finale di commissioni bancarie di vario tipo si aggira intorno al 60%. Un vero e proprio salasso. E l’aumento è stato generalizzato. Infatti ha riguardato, anche se con percentuali diverse, sia i prelevamenti che i ...

CONTI CORRENTI/ L’Agenzia delle Entrate controlla i movimenti a caccia di evasori : Sui CONTI CORRENTI L’Agenzia delle Entrate sta svolgendo dei controlli sui movimenti. Non sempre è semplice per i contribuenti rispondere alle contestazioni(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 10:39:00 GMT)