Dl Fiscale - Salvini : “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” : “Conte ha la mia stima ma stavolta chiederò che quando lui leggerà il decreto e Di Maio prenderà nota una copia la voglio anche io”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini al Forum Internazionale Coldiretti a Cernobbio L'articolo Dl Fiscale, Salvini: “Prossima volta che Conte leggerà e Di Maio scriverà chiederò una copia” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. : Decreto fiscale, la verità di Salvini: “Conte leggeva e Di Maio scriveva. In queste ore “non li ho sentiti” ma “se uno legge e l’altro scrive, e non si capiscono, si chiariscano fra Conte e Di Maio”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine di un comizio elettorale della Lega a Mezzocorona (Trento), è tornato sulla riunione del Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al Dl fiscale. Riunione in cui, ...

Giuseppe Conte : "Mai aiuti ai grandi evasori - vale il contratto di governo" : "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. L'accordo politico raggiunto ha l'obiettivo di permettere a chi ha avuto difficoltà oggettive di regolarizzare la sua posizione. Neppure gli esponenti della Lega hanno mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori". È quanto precisa, in una intervista al Fatto quotidiano, ...

Manovra - Conte : “Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega. Nessuna crisi” : Il premier rassicura: "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".Continua a leggere

Dl fisco - Conte : "Mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega | Non c'è nessuna crisi" : Il premier rassicura: la 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. Nessuno ha mai manifestato l'intenzione di premiare i grandi evasori".

Dl fisco - Conte : non daremo mai aiuti agli evasori - vale il contratto M5s-Lega : "La 'pacificazione fiscale' serve a consentire ai contribuenti di azzerare le pendenze e di accedere al nuovo sistema, che Contempla un 'fisco amico'. L'accordo politico raggiunto ha l'obiettivo di ...

Pugilato M5s-Lega - ora chiarimento Di Maio-Salvini-Conte-Giorgetti : Roma, 19 ott., askanews, - Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono di voler risolvere, domani, in Consiglio dei Ministri la questione del dl fiscale, ma passano la giornata a tirarsi fendenti via ...

Salvini : 'Io c'ero - Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio : Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo : Salvini: 'Io c'ero, Conte leggeva e Di Maio verbalizzava'. Di Maio: Non sono fesso né bugiardo'. Gelo sul governo -

Conte : "L'articolo sul condono mai stato verbalizzato" : La "manina" che ha modificato il decreto fiscale c'è stata oppure no? E chi ha ragione? Matteo Salvini o Luigi Di Maio? Districarsi nelle varie versioni non è facile e ora una nota di palazzo Chigi fornisce un'ulteriore racconto di quei momenti: "A ulteriore precisazione si chiarisce che la c.d. dichiarazione integrativa (condono: art.9) è stata oggetto di una discussione politica che si è protratta a lungo sino all'inizio dei lavori del ...

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" - poi Di Maio risponde alle accuse di Salvini : Governo sull'orlo di una crisi di nervi. "Non voglio passare per bugiardo" dice Di Maio che replica all'invettiva di Salvini...

Pace fiscale - scontro tra i vicepremier. Salvini : “In cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva”. Il vicepremier M5s : “Io bugiardo o distratto? Non ci sto” : La perturbazione sul governo Conte sembrava ormai lontana: i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini – a mezzo Rete4 – avevano fatto la Pace, il primo rinnovando la fiducia nei confronti dell’alleanza con la Lega, il secondo rendendosi disponibile a fare un altro consiglio dei ministri per correggere il decreto fiscale. E invece no, oggi si ricomincia daccapo. Perché la battaglia si infiamma di nuovo, questa volta via ...

Salvini : «Non passo per scemo : in quel Cdm Conte leggeva e Di Maio scriveva» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima. «Io sentirò tutti, però inizio ad arrabbiarmi,...

"Conte leggeva - Di Maio scriveva" : Salvini accusa i 5 stelle : "Non voglio passare per scemo. Niente scherzetti". L'invettiva del vicepremier Matteo Salvini apre un crisi di governo mai...

Decreto fiscale - la verità di Salvini : “Conte leggeva e Di Maio scriveva. Se qualcuno era distratto - poi non dia colpa a Lega” : “C’erano due persone protagoniste di quel Cdm in cui si è discusso del Decreto fiscale che ora fa inorridire i 5 stelle. Uno leggeva il testo e uno scriveva, verbalizzava. Chi leggeva era il presidente Conte, che ha tutta la mia stima, che sta battagliando in Europa per difendere l’Italia. Lui leggeva e Di Maio verbalizzava. Anche Di Maio è corretto e coerente, conto di lavorare bene con lui per cinque anni. Ma passare per amici dei ...