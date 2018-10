Conte disarma le Forze armate nel film storico

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) La presidenza del Consiglio ha bocciato il video ufficiale del 4 novembre perché troppo combat, come se per difendere la Patria o intervenire nei conflitti bastassero le crocerossine e le cerbottane. Lo spot voluto dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, una volta tanto rendeva onore ai nostri militari. Il 4 novembre non è solo la giornata dell'unità nazionale e la festa delle, ma anche la giornata per ricordare la vittoria della Grande guerra. E quest'anno ha un significato ancora più importante essendo passati 100 anni da quando i soldati italiani si sacrificarono sul Piave.Da Palazzo Chigi è arrivata nei giorni scorsi l'incredibile bocciatura allo spot ufficiale. Il video "evidenzia in modo marcato il ruolo delle, l'eroismo e la solitudine del militare" e per questo non va bene. In pratica non si vuole uscire dallo stereotipo del "portiamo le caramelle ...