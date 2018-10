Conservatore | inflessibile e talent scout Nino Nutrizio | il Signore della

ilgiornale

(Di sabato 20 ottobre 2018) È morto da trent'anni, ma è come se fosse ancora tra noi. Anche a distanza di tanto tempo,, fondatore e direttore de La Notte per più di un quarto di secolo, è rimasto un mito: campione di un giornalismo popolare che non esiste più, maestro di innumerevoli colleghi che dopo essere cresciuti nella sua redazione hanno fatto carriera altrove, uomo integerrimo che ha sempre promosso le sue idee senza guardare in faccia a nessuno. Era un liberal-doc, implacabile avversario del comunismo con qualche nostalgia per il Ventennio, che ogni mattina (con l'eccezione del lunedì, quando si occupava del suo amato sport), affrontava i problemipolitica italiana in un editoriale che, nella sua semplicità, era per molti milanesi e lombardi una piccola Bibbia.Di origine dalmata, discendente di uomini di mare, unico superstite dell'incrociatore Pola su cui era imbarcato ...