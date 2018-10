Congresso Pd | Minniti arriva ‘blindato’ alla Leopolda | “Candidarmi? Al momento no”

Leopolda - renziani e militanti incoronano Minniti : “E’ la carta giusta per il Congresso Pd. Non è rincorsa alla Lega” : Sarà pure un argomento tabù quello del Congresso Pd alla Leopolda, con Matteo Renzi e i suoi fedelissimi tutt’altro che interessati a rilanciarlo. E, al di là di quanto dichiarato pubblicamente, magari con l’ambizione di rinviarlo, dopo le Europee. Eppure, con la candidatura di Marco Minniti in stand-by e in attesa che lo stesso ex ministro arrivi alla kermesse fiorentina, la Leopolda sembra già incoronarlo. Dai parlamentari ...

Niente Congresso alla Leopolda : nessun annuncio di Minniti nel weekend - probabile data del sì il 6 novembre : Niente congresso alla Leopolda. A dispetto delle voci che corrono da giorni negli ambienti Pd e delle speranze che circolano in alcuni ambienti renziani, Marco Minniti non annuncerà la sua corsa alla segreteria del Pd nel weekend prossimo alla vecchia stazione di Firenze, dove, come è consuetudine da anni, Matteo Renzi riunisce il suo 'popolo'. L'ex ministro degli Interni sta valutando l'idea di correre al congresso, lanciata da ...

Zingaretti ufficializza candidatura al Congresso del Pd. Minniti non ha ancora sciolto la riserva : Sui contenuti il Partito democratico targato Zingaretti dovrà puntare su una "economia della giustizia", fatta di "crescita e ossessione per diminuire le disuguaglianze". Il Governatore del Lazio ha ...

Congresso PD - se Minniti scende in campo diventano sei i candidati alla segreteria : Il Congresso del Pd non è ancora stato ufficialmente indetto, ma il dibattito all'interno del principale partito di opposizione [VIDEO] è sempre più serrato e in particolare si moltiplicano le possibili candidature per succedere a Maurizio Martina come segretario nazionale: peraltro l'attuale leader dem non si è ancora espresso sull'ipotesi di potersi presentare in prima persona. E' di ieri sera la notizia della diffusione di un appello firmato ...

Pd - appello sindaci : Congresso unitario per Minniti segretario : Roma, 11 ott., askanews, - 'Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l'incompetenza e l'estremismo giallo verde. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal netto ...

Al Congresso c’è Minniti : Roma. Matteo Renzi ha deciso. I renziani hanno un candidato alle primarie pd, il suo nome è Marco Minniti. L’ex premier osserva sondaggi e performance tv, inventa ipotetiche candidature per sondare l’effetto che fa, ascolta consiglieri ufficiali e ufficiosi, si mostra attento e interlocutorio con tu

C'è un Pd che vuole Minniti segretario. E il Congresso (forse) diventa un cosa seria : Roma. “Un Pd forte e unito, per l'alternativa che parte dalle città. Appello dei Sindaci per congresso unitario con Marco Minniti”. E’ questo il titolo del manifesto lanciato da alcuni sindaci del Pd a sostegno della candidatura di Minniti al congresso. Una candidatura unitaria, peraltro. [article

Appello per Minniti segretario : nel Pd si muovono i sindaci in vista del Congresso : "Non possiamo fare congressi guardando al passato: abbiamo bisogno di figure autorevoli per combattere la destra, in grado di fare un'opposizione forte e capaci di uscire dalle logiche dello scontro interno". Quindi? Ecco la risposta: "Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l'incompetenza e l'estremismo giallo verde.Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal forte profilo democratico e unitario, potrebbe essere ...

Calenda invita a Renzi - Minniti e Gentiloni 'Impediamo sottomissione Pd ai 5s'. L ex segretario 'Non temo il Congresso' : Scrive Da Empoli, uno dei consiglieri di Renzi, su Twitter: 'La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se ...