Condono torna mini | ma arriva su cartelle

Di Maio : "Salvini non la butti in caciara... Via il Condono e si torna amici" : "Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati".Luigi Di Maio propone un patto con Matteo Salvini sul contestatissimo decreto fiscale che - dopo la "manina" evocata proprio dal vicepremier grillino - ha scatenato un duro scontro tra le due anime del governo."Togliamo di mezzo il condono e ...

Manovra : dl fisco torna in Cdm - si cerca mediazione su Condono : Roma, 19 ott., askanews, - Dopo pochi giorni dal varo in Consiglio dei ministri e dopo un durissimo scontro all'interno della maggioranza il decreto fiscale torna sul tavolo del governo per essere ...