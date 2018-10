Condono | non ci sarà quello tombale | raggiunto l’accordo M5s-Lega | via anche lo scudo

Salvini e Di Maio - accordo sulla pace fiscale : non ci sono Condono e scudo : Il premier Conte e i suoi due vice, dopo giorni di tensione, trovano una nuova linea: a ore la ratifica nel consiglio dei Ministri

Barcellona - Sagrada Familia non è più abusiva/ Maxi Condono da 36 milioni di euro : in regola dopo 136 anni : Costruita senza permessi edilizi: il comune di Barcellona dopo 133 anni decide di infliggere una multa ai responsabili della Sagrada Familia di 36 milioni di euro(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Italia 5 Stelle - Travaglio : “Se al Cdm non toglieranno Condono da manovra - vertici M5s verranno presi a pomodori” : “A chi dobbiamo credere tra Salvini e Di Maio? Ho l’impressione che entrambi stiano cercando di decidere chi debba perdere la faccia, quando probabilmente il Consiglio dei ministri ritirerà alcune delle cose più invereconde di questo condono“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta la convulsa giornata di ieri, contrassegnata dai botta e risposta dei due vicepresidenti del ...

Caso Condono - Salvini : 'Stavolta voglio copia del decreto'. Di Maio : 'Ne avrà due - così non sbaglia' : È in corso a Palazzo Chigi un vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, prima del Cdm che dovrà esaminare decreto fiscale e risposta ...

Di Maio : "Salvini non la butti in caciara... Via il Condono e si torna amici" : "Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati".Luigi Di Maio propone un patto con Matteo Salvini sul contestatissimo decreto fiscale che - dopo la "manina" evocata proprio dal vicepremier grillino - ha scatenato un duro scontro tra le due anime del governo."Togliamo di mezzo il condono e ...

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa Condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...

Caso Condono - Salvini : «Stavolta voglio copia del decreto». Di Maio : «Ne avrà due - così non sbaglia» : Resta tensione tra Salvini e Di Maio. Anche se il Caso condono sembra avviarsi verso una soluzione, i due continuano a lanciarsi frecciatine prima di vedersi per il nuovo Cdm sulla manovra previsto...

Condono - Di Maio a Salvini : 'Non buttiamola in caciara - togliamo Condono e avanti' : Il vicepremier Luigi Di Maio entrando a Palazzo Chigi per partecipare al consiglio dei Ministri sul decreto fiscale risponde a distanza al...

Governo - prove di pace. Di Maio : «La Lega non vuole il Condono - col M5S amici ritrovati» : «La Lega non vuole il condono, questo li rende degli amici ritrovati». Lo ha detto davanti a Palazzo Chigi il vice premier Luigi Di Maio. «Togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace ...

Intervista Salvini : 'Basta sceneggiate. Luigi sapeva - non passo per idiota'. Tensione su Condono prima del Cdm : 'Stavolta chiederò copia del ... : di Mario Ajello dal nostro inviato Adesso è arrabbiato Matteo Salvini. Anzi sarebbe meglio dire: annoiatissimo. 'Questa sceneggiata sta durando troppo. E sta facendo perdere tempo a tutti. Vogliono ...

Condono - scontro Lega-M5S. Salvini : «Di Maio sapeva - non passo per scemo». Il leader 5 stelle : «Non sono bugiardo» : Resta molto alta la tensione fra Lega e M5s sul Condono, anche se il premier Giuseppe Conte cerca di rafreddare il clima e Palazzo Chigi precisa in una nota che la norma non è stata...

Salvini : "Condono? Verità agli atti - non passo per scemo" | Di Maio : "Non sono bugiardo o distratto - ora sistemiamo" : Lega-M5s ai ferri corti sul decreto fiscale. Servirà un nuovo Cdm per intervenire, preceduto da un vertice politico.Tensione anche sul decreto sicurezza per gli 80 emendamenti del M5s. Spread in netto calo a 301, Piazza Affari chiude piatta

Palazzo Chigi : il Condono non era stato verbalizzato in Cdm : 'La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Consiglio dei Ministri non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 9: questa norma risultava in bianco ...