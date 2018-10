Condono | il vicepremier Salvini | “Chiederò anch’io una copia del decreto” Di Maio | “Via

ilfattoquotidiano

: Il vicepremier Luigi #DiMaio ha annunciato mercoledì sera che il giorno dopo sarebbe andato in procura per denuncia… - marcodimaio : Il vicepremier Luigi #DiMaio ha annunciato mercoledì sera che il giorno dopo sarebbe andato in procura per denuncia… - vittoriozucconi : Su questa denuncia di Giggino in Procura non metterei la manina sul fuoco. - eziomauro : Scintille sul condono, Salvini accusa: 'Di Maio sapeva'. Il vicepremier M5s: 'Non sono bugiardo' -

(Di sabato 20 ottobre 2018) “Togliamo di mezzo ilper gli evasori e lasciamo la pace fiscale. In Cdm quell’articolo 9 non è mai stato letto nel dettaglio ma sono stati enunciati i principi generali dell’accordo. Smentisco qualsiasi tipo di ripensamento sul rapporto deficit/pil al 2,4%. Ci fa molto piacere e siamo felici del no della Lega al. Sono amici ritrovati”. Così il vice premier, Luigi Diparlando davanti a Palazzo Chigi prima dell’inizio del Consiglio dei ministri. “Chiariremo la questione dele della pace fiscale – ha aggiunto il leader del Movimento 5 Stelle -, daremo due copie acosì non si sbaglia, anche perché la smettesse con questa storia della panna montata, non la buttasse in caciara…”. Una decisa risposta a quanto aveva detto questa mattina Matteoche, intervistato dal Corriere della Sera, aveva detto: “Ma ...