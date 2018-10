Condono fiscale | dallo stralcio ai grandi evasori | cosa prevede la nuova versione del

Pace fiscale - pareggio tra Lega e M5S. Via lo scudo per l’estero - stralciato il Condono : Presentata la seconda versione della manovra. Conte: “Dialogo in Europa”. Salvini: “Giorni surreali, ma fatto un passo avanti”. Di Maio: “Così lo Stato sarà amico”

Condono fiscale - cosa prevede la nuova versione del governo Lega-M5S : Stop a ogni scudo di natura penale. Esclusione esplicita di ogni sanatoria per i redditi esteri. Impegno in sede di conversione ad ampliare il meccanismo del «saldo e stralcio» per la cosiddetta “evasione di necessità”, ossia concedere la possibilità di rimettersi in regola con l’amministrazione finanziaria a chi non è riuscito a versare le imposte dovute ma si è denunciato al Fisco. Sono i tre punti su cui Lega e ...

Condono - intesa fra Lega e 5 stelle. Salvini : pace fiscale solo per chi ha fatto dichiarazione redditi : Accordo sul Condono fra Lega e 5 stelle dopo lo scontro degli ultimi giorni. È quanto filtra dal Consiglio dei ministri - da fonti di maggioranza del M5S - dopo tre ore di riunione tra il...

C'è l'accordo sulla pace fiscale : "Cancellati Condono e scudo" : Le tensioni nel governo per il condono sono palpabili. Da due giorni ormai i due vicepremier si fronteggiano a suon di battute e attacchi sempre più diretti. Ma è il giorno della resa dei conti.Per dirimere la questione, il premier Giuseppe Conte ha convocato il governo a Palazzo Chigi. E prima di un Consiglio dei ministri che è slittato di due ore, ha incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E - dopo due ore di prevertice e tre di Cdm vero e ...

Di Maio : "A Salvini daremo due copie - ma via il Condono dal dl fiscale" : "Smettiamola: io propongo di andare in consiglio dei Ministri, togliamo il condono per gli evasori e lasciamo la pace fiscale. La Lega ha detto che non vuole il condono e questo li rende gli amici ritrovati". Luigi Di Maio propone un patto con Matteo Salvini sul contestatissimo decreto fiscale che - dopo la "manina" evocata proprio dal vicepremier grillino - ha scatenato un duro scontro tra le due anime del governo. "Togliamo di mezzo il condono ...

