Condono | cosa cambia e cosa resta con l' accordo Lega-M5s

Il Condono edilizio a Ischia - l’altra cosa che divide Lega e M5S : La vuole il M5S e ammette ai fondi per la ricostruzione del terremoto del 2017 anche migliaia di case frutto di abusi edilizi, ma la Lega ha fatto storie The post Il condono edilizio a Ischia, l’altra cosa che divide Lega e M5S appeared first on Il Post.

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news e svela cosa è davvero successo tra Lega e M5s sul Condono fiscale : E’ vero che i Cinque stelle hanno firmato un mega condono e poi se ne sono accorti e se ne sono pentiti? E’ vero che tutta l’Europa è preoccupata perché l’Italia vara il reddito di cittadinanza? E’ vero che Angela Merkel ha incontrato Giuseppe Conte e ha promosso le sue riforme che l’hanno molto impressionata? Questa settimana Marco Travaglio in esclusiva su Loft smonta queste tre fake news per il 40esimo ...

Caos Condono - cosa c'è nel testo 'manipolato' : Tetto dell'imponibile più alto, sanatoria dell'Iva e colpo di spugna su reati tributari e penali. Sono alcuni dei punti che sarebbero stati inseriti nella bozza del decreto fiscale collegato alla ...

Che cosa c’è scritto nel testo del Condono fiscale contestato da Di Maio? : Nella serata di ieri, il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato che "una manina" avrebbe cambiato il testo del decreto fiscale nella parte relativa alla "pace fiscale", trasformando di fatto la misura in un vero e proprio condono tombale, con tetto a 2,5 milioni di euro, che andrebbe a sancire inoltre la non punibilità penale di condotte quali riciclaggio e autoriciclaggio connesse all'infedele dichiarazione dei redditi.Continua a leggere

Governo : approvati legge di bilancio - Condono fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Cosa prevedono : Terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato la legge di bilancio, il Dl taglia scartoffie e il condono fiscale. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. Pensioni, da febbraio partirà quota 100...

Condono o ravvedimento : cosa divide Cinque Stelle e Lega sulla pace fiscale : La bozza del decreto fisco è in lavorazione. Al centro del dibattito tra Di Maio e Salvini la pace fiscale, che la Lega vuole allargare e il M5S teme passi per un Condono generalizzato

Pace fiscale : rottamazione cartelle o Condono? Cosa sta succedendo? : Attorno a questa questione si sta sviluppando anche l'ipotesi di chiusura delle suddette cartelle previo pagamento di una somma minima, che il Viceministro dell'Economia e delle Finanze, Massimo ...

Pace fiscale - cosa sarebbe successo se questo Condono l’avessero firmato Berlusconi e Renzi : Chi scrive può essere accusato di tutto, perfino di abigeato, ma non di simpatie per il Pd. Però, leggendo i giornali di questi giorni viene spontanea una domanda: cosa sarebbe successo se il condono fiscale firmato Lega-Cinque Stelle lo avessero firmato Silvio Berlusconi o Matteo Renzi? sarebbe, giustamente, scoppiata una mezza insurrezione. Si sarebbero organizzate petizioni, raccolte di firme, manifestazioni. E invece niente. Silenzio, o ...

Pace fiscale - Tria al Senato : “Non è un Condono”. E Bonino ironizza sulla manovra : “Veda di capirci qualcosa” : Scambio di battute in Senato, durante il Question time, tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e la senatrice di +Europa, Emma Bonino. “La Pace fiscale non è un condono” ha risposto Tria alla domanda di Bonino, che ha replicato: “Immaginavo mi rispondesse così. Tornerò alla carica più avanti, intanto veda di capirci qualcosa sulla legge di Bilancio, per noi”. L'articolo Pace fiscale, Tria al Senato: ...