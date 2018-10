Con la cultura non si mangia e né si beve

Pane - olio & cultura per scoprire e Condire i mille tesori della Sicilia : Vino, olio e cultura. Nel nome della più autentica "sicilitudine" (o Sicilianità come scriveva Leonardo Sciascia). Si va, dunque, sulle Vie dei tesori, un viaggio alla scoperta dei vini e dei tesori nascosti dell'isola "innaffiato" dalla storica azienda Planeta che da sempre partecipa generosamente ai progetti che incidono in maniera positiva e concreta sulla consapevolezza culturale e sul territorio Siciliano.Sono queste alcune ...

Tivùon! si arricchisce Con i Contenuti in italiano di Arte canale culturale europeo : Tivùon!, il servizio on-demand gratuito presente su tivùsat e sul digitale terrestre per vedere e rivedere i contenuti dei principali canali televisivi italiani, da oggi si arricchisce di nuovi contenuti internazionali: Arte, il canale culturale europeo, sarà visibile in italiano, ovvero proporrà tutti i suoi contenuti nella versione sottotitolata in italiano. L'offerta multilingue di Arte, già disponibile con ...

Pari opportunità - Nava : "Con il Coni per promuovere la cultura dello sport" : Tutti dovrebbero essere messi nelle condizioni di praticare uno sport fin da piccoli e le scuole dovrebbero essere attrezzate per la pratica sportiva con la creazione di infrastrutture e servizi ad ...

Primo via libera alla proposta di legge sui reati Contro il patrimonio culturale : La Camera ha approvato la proposta di legge su disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale con 378 voti favorevoli e 75 contrari. Hanno espresso voto favorevole M5S, Lega, Pd, LeU, ...

Studiare all'estero. Un inContro all'Informagiovani Con Intercultura : Per informazioni : Ilaria 327 7110644, Facebook e Instagram AFS Intercultura Ravenna, Interculturavenna@gmail.com Appuntamenti , Cronaca , Cultura , Info utili

'Le città felici' - inContro culturale promosso da Su per Colle Con il Prof. Stefano Bartolini : Docente di Economia della Felicità ed Economia Politica presso l'Università degli Studi di Siena, è autore di numerosi articoli su prestigiose riviste accademiche internazionali e di saggi ...

Differenza sulle differenze. Spadafora (M5S) Contro la Lega : sui diritti "no a un arretramento culturale" : Preoccupato per il clima nel Paese, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deLega alle Pari opportunità lancia l'allarme sul rischio di un "arretramento culturale". Vincenzo Spadafora è uno dei consiglieri storici di Luigi Di Maio. Chiusa al momento la prima fase della partita della manovra, in un'intervista al Corriere della Sera il sottosegretario apre quella dei diritti, marcando la Differenza fra 5 Stelle e ...

L'open day delle strutture riabilitative cattoliche Di Maolo - Istituto Serafico : uniti per Contrastare «la cultura dello scarto» : ... crescere insieme e condividere le pratiche virtuose al fine di coltivare un substrato fertile che alimenti la ricerca e il progresso scientifico per procedere e progredire in umanesimo e scienza. Il ...

Cultura. Il Nobel inContra i Nobel : Grazia Deledda inContra Dario Fo : ... di spunti, di riflessioni attraverso l'incontro tra l'opera della scrittrice e quella di altri Premi Nobel, attraverso esposizioni, spettacoli e giornate di studio; un ricco programma di attività ...

Valentina Vezzali : "Con Tennis&Friends si promuove cultura sport" : In Italia siamo un po' indietro come cultura sportiva. Eventi come questo sono fondamentali affinché si possa prendere coscienza dell'importanza dello sport, di una corretta alimentazione e anche ...

"Facebook intollerante Con i Conservatori" : lascia l'ingegnere critico Con la 'monocultura liberal' : Si dimette il dipendente che, lo scorso agosto, aveva denunciato l'ideologia a senso unico della società di Mark Zuckerberg. Non senza aver dato vita a un gruppo conservatore in seno a Menlo Park

Calcio e razzismo - 'Cultura in Goal' ne parla Con Luigi Pardo a Città di Castello : ... che ripercorrerà la storia del Calcio, raccogliendo alcuni episodi di razzismo ma anche storie di campioni, associazioni e semplici tifosi che amano il 'gioco più bello del mondo'. Insieme ai due ...

Giovani e cultura - si può : al Conservatorio la presentazione dell'Autunno della Nuova Scarlatti : Si ascolta musica attraverso gli spettacoli, la cultura è messa da parte. Noi possiamo fare spettacolo attraverso la cultura, ma ci rimpiange che invece qualcuno fa solo spettacolo e vuole farlo ...

Italia Con ministro Bonisoli in pole a Forum Cultura Pietroburgo : Ma al Forum parteciperanno altri rappresentanti dell'Unesco, la cui missione è promuovere la pace attraverso lo sviluppo della cooperazione internazionale in materia di istruzione, scienza e Cultura.