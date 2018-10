Colomba della pace | significato | simbolo e disegni

Martina Colomba ri favorita alla presidenza della Federcalcio femminile : L'investitura della Colombari ha tuttavia alimentato molte polemiche e divisioni in questa fase di grande instabilità politica nel mondo del calcio italiano. Ambiguità che riguardano prima di tutto ...

Calcio - la FIGC candida Martina Colombari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...