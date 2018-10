Coldiretti | stop ai cibi anonimi | nasce il fronte europeo

meteoweb.eu

: #ForumCernobbio2018 Coldiretti: fuorilegge 20% cibi stranieri, che non rispettano le stesse garanzie vigenti a live… - coldiretti : #ForumCernobbio2018 Coldiretti: fuorilegge 20% cibi stranieri, che non rispettano le stesse garanzie vigenti a live… - ColdirettiPc : RT @coldiretti: #ForumCernobbio2018 Coldiretti: fuorilegge 20% cibi stranieri, che non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazi… - agensir : #Agroalimentare: “fuorilegge” il 20% dei prodotti importati. #Coldiretti, 4 italiani su 10 vogliono lo stop all’imp… -

(Di sabato 20 ottobre 2018) A rischio “fake” nel carrello della spesa un prodotto alimentare su quattro che non riporta obbligatoriamente l’origine in etichetta, dai salumi alle marmellate, dai ragù ai sottoli, dal succo di frutta al pane fino al latte in polvere per bambini. E’ quanto emerge da una analisi dellapresentata in occasione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio dove è stata presentata con il Commissarioalla Salute Vytenis Andriukaitis la petizione europea “Eat original! Unmask your food” (Mangia originale, smaschera il tuo cibo) per chiedere alla Commissione di Bruxelles di agire suldella trasparenza e dell’informazione al consumatore sulla provenienza di quello che mangia. “In un momento difficile per l’economia dobbiamo portare sul mercato il valore aggiunto della trasparenza con l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti ...