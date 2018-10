Coldiretti | per 2 italiani su 3 le politiche dell’Unione Europea sul cibo danneggiano il

Coldiretti : per quasi 6 italiani su 10 l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi : Per quasi sei italiani su dieci (58%) l’Unione Europea tratta l’Italia peggio degli altri Paesi mentre solo una sparuta minoranza del 7% ritiene che l’Ue abbia un occhio di riguardo per lo Stivale. E’ quanto emerge dal rapporto Coldiretti/Ixè su “Gli italiani e l’Europa nel 2018” presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio dal quale si evidenzia un ...

Salvini al forum Coldiretti : al lavoro per una legge sul cibo : Cernobbio, CO,, 20 ott., askanews, - 'Sono ben felice di essere qua sul lago di Como dagli amici della Coldiretti a difendere l'Italia, l'italianità, la salute, il lavoro'. Così Matteo Salvini, al suo ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Agricoltura : Coldiretti - da cimice asiatica danni a frutticoltura veneta per 90 mln (2) : (AdnKronos) - Il nome scientifico è Halyomorpha halys, o cimice marmorata originario dall`Asia orientale, in particolare da Taiwan, Cina, Giappone è una varietà estremamente polifaga che si nutre di un`ampia gamma di specie coltivate e spontanee. E’ solo l’ultimo dei parassiti alieni che con i cambi

Agricoltura : Coldiretti - da cimice asiatica danni a frutticoltura veneta per 90 mln : Venezia, 17 ott. (AdnKronos) - Il dossier di Coldiretti Veneto sui danni provocati dalla cimice asiatica non è ancora chiuso. Le temperature calde che caratterizzano questo inizio di autunno non permettono ai tecnici agronomici di considerare sotto controllo la presenza di questo insetto alieno tra

Maltempo Sardegna - Coldiretti : “desolazione e disperazione” - gravi danni nelle campagne : Nel sud Sardegna si iniziano a quantificare i danni nelle campagne, a seguito dell’alluvione di due giorni fa, con 500 millimetri d’acqua caduti in 24 ore che hanno stravolto il paesaggio, “mandato in rovina centinaia di aziende“, distrutto strade e ponti, eliminato recinzioni. Coldiretti Sardegna parla di “milioni di euro di danni immediati“. Nel Sarrabus tante le aziende ancora isolate: numerosi i pastori, e ...

Coldiretti : inizia l’autunno d’oro per funghi e tartufi : Anno d’oro per i frutti dell’autunno 2018 con risultati positivi per le ricerche di funghi e tartufi ma aumenta anche la produzione nazionale di vino, kiwi, nocciole e dopo aver rischiato la scomparsa sono tornate anche le castagne italiane con un raccolto stimato quest’autunno superiore a 30 milioni di chili in aumento dell’80% rispetto a cinque anni fa: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti dalla quale si ...

Maltempo : Coldiretti - in 20 anni persi 48 - 8 miliardi : L'Italia si colloca tra i dieci Paesi pi colpiti al mondo per alluvioni, siccit , tempeste, ondate di calore e terremoti che nel periodo considerato a livello planetario hanno ucciso complessivamente ...

Coldiretti - con disastri naturali persi 48 - 8 mld in 20 anni : Roma, 12 ott., askanews, - Il maltempo che si è abbattuto sulla Sardegna fa salire il conto dei danni causati in Italia dalle calamità naturali che negli ultimi venti anni hanno provocato perdite per ...

Pomodori e caporalato : Coldiretti anche se direttamente interessata si chiama fuori e accusa ai supermercati. L'analisi della situazione : ... senza alcuna possibilità di essere smentiti, che il prezzo del pomodoro pagato dalle aziende italiane di trasformazione, in particolare del Bacino Centro Sud, agli agricoltori è il più alto al mondo,...

Coldiretti : boom per la “spesa sospesa” - oltre una tonnellata e mezza di cibo ai poveri : oltre una tonnellata e mezza di cibo gourmet 100% italiano, dalla pasta fatta con grano antico Senatore Cappelli al formaggio pecorino, dalla salsiccia dolce alla melanzana rossa di Rotonda, dalle noci di Vico Equense al miele di girasole assieme a frutta e verdura a km zero, è stata raccolta al più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati al Villaggio della Coldiretti a Roma #Stocoicontadini grazie alla ...

Terremoto : Coldiretti - perso in campagna oltre mezzo miliardo - 2 - : 'E' necessario che la ricostruzione vada di pari passo con la ripresa dell'economia, che in queste zone significa soprattutto cibo e turismo, ed è per questo che la Coldiretti insieme alla ...

Terremoto Centro Italia - Coldiretti : in campagna perso oltre mezzo miliardo : Gli agricoltori e gli allevatori terremotati hanno perso in due anni oltre mezzo miliardo di euro solo a causa del crollo delle produzioni e delle vendite senza contare i danni strutturali a stalle, case e fabbricati rurali. E’ quanto afferma un’analisi della Coldiretti su dati Istat diffusa in occasione dell’apertura del più grande mercato degli agricoltori, dei pastori e degli allevatori terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo al ...