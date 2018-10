Coldiretti Marche Agli Oscar Green il punto sui giovani in agricoltura | nella nostra

informazione.tv

: Il punto sui giovani in agricoltura: nelle Marche 1400 aziende under 35 - AnconaToday - saperesapori : Il punto sui giovani in agricoltura: nelle Marche 1400 aziende under 35 - AnconaToday - saperesapori : Il punto sui giovani in agricoltura: nelle Marche 1400 aziende under 35 - AnconaToday - RussiaCommunity : Coldiretti,da embargo -56% export Russia - Marche -

(Di sabato 20 ottobre 2018) Grazie all'applicazione del concetto di multifunzionalità, l'imprenditore agricolo è oggi la figura più completa e complessa in grado di generare crescita e benefici non solo per il mondo rurale ma ...