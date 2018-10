Coldiretti | “Il 20% dei cibi stranieri che arrivano in Italia sono fuorilegge”

meteoweb.eu

: Sarebbe ora che anche @coldiretti si interessi al #bio, non solo per per il plus di prezzo, ma sopratutto delle pol… - SIAB_info : Sarebbe ora che anche @coldiretti si interessi al #bio, non solo per per il plus di prezzo, ma sopratutto delle pol… - alex_c83 : RT @RegioneLazio: Emanuela e Claudio, con la loro tenacia, sono riusciti a produrre la loro agri-birra terremotata utilizzando lo scarto de… -

(Di sabato 20 ottobre 2018)punta il dito contro i prodotti alimentari chedall’estero e non rispettano le regole: “Il 20% deicheinfuorilegge perché non rispettano le stesse garanzie vigenti a livello nazionale in materia di lavoro, ambiente e salute e dunque per sfruttamento dei lavoratori, pericoli per la salute e utilizzo di sostanze chimiche dannose all’ambiente“, denuncia l’organizzazione agricola dal Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio. Dal riso asiatico alle nocciole turche, dalla zucchero della Columbia alla carne del Brasile, dall’ortofrutta sudamericana a quella africana fino ai fiori dell’Equador.solo alcuni esempi di questi prodotti importati che laespone sulla ‘tavola della vergogna’ apparecchiata a Villa d’Este di ...