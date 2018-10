Claviere | Salvini “Il video dei migranti scaricati dalla Francia” Ultime notizie | la

Migranti - gendarmeria francese ne scarica altri in Italia/ Video di Claviere postato da Salvini “Atto ostile” : Migranti, gendarmeria francese ne scarica altri in Italia. Video di Claviere postato dal ministro dell'interno, Matteo Salvini “Atto ostile”. La replica di Parigi "Casi isolati"(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 08:19:00 GMT)

SALVINI CONTRO MACRON : I FRANCESI SCONFINANO/ Video Claviere - da Parigi : "Episodi isolati" : Matteo SALVINI CONTRO Emmanuel MACRON: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 00:31:00 GMT)

Salvini : "Altri migranti scaricati a Claviere - rapporti con la Francia a grave rischio" : Il vicepremier ha visionato un nuovo video girato a Claviere, dove la gendarmeria francese aveva già scaricato alcuni migranti da un furgone: "Atto ostile"

Salvini : migranti 'scaricati' a Claviere : 21.02 "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da dove vengono? Perché non siamo stati avvertiti?". Lo denuncia il ministro Salvini che in un video su Facebook mostra un'auto con lampeggianti da cui scendono 3 presunti migranti, avviati verso l'Italia, Poi riparte immediatamente. "Senza spiegazioni rapide, complete e convincenti ...

La videodenuncia di Salvini : “Un nuovo sconfinamento della polizia francese - è atto ostile”. Le immagini a Claviere : Un altro sconfinamento da parte della polizia francese per riportare migranti in territorio italiano. La denuncia arriva direttamente dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che posta un video su Facebook, prima ancora che la polizia e la Procura abbiano acquisito gli elementi per aprire un’indagine. “È una provocazione e un atto ostile – ha detto il titolare del Viminale – i rapporti tra ...

Claviere - Salvini posta video con 'nuovo caso' polizia francese : Roma, 19 ott., askanews, - Un'auto della polizia francese a Claviere, al confine tra Italia e Francia, dalla quale vengono fatti uscire tre probabili migranti che poi se ne vanno. L'auto riparte con i ...

Salvini contro Macron : “Rapporti a rischio con Francia”/ Video nuovi sconfinamenti Claviere : “Atto ostile” : Matteo Salvini contro Emmanuel Macron: “Rapporti a rischio con Francia”. Video nuovi sconfinamenti Claviere: “Atto ostile” per il ministro dell'Interno. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:08:00 GMT)

Claviere - Salvini : 'Altri migranti scaricati - i rapporti con la Francia sono a grave rischio' : "I rapporti Italia-Francia rischiano di essere gravemente danneggiati e non per colpa nostra". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , dopo aver visto un video girato venerdì mattina a ...

Claviere - Salvini denuncia un nuovo caso : “Altri migranti scaricati dai francesi” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini denuncia un nuovo 'caso Claviere'. In un video girato da un testimone si vedono tre immigrati scendere da un veicolo bianco. E poi si vede la stessa camionetta ripartire verso la direzione opposta. Il ministro si rivolge al presidente francese: "Basta prese in giro, l'Italia chiede spiegazioni. Macron, rispondi!".Continua a leggere

Nuovo episodio a Claviere - Salvini : 'altri migranti scaricati dalla Francia' : "Questa mattina alle 9.30 un cittadino di Claviere ha filmato la polizia di Macron che entra in Italia e lascia per strada un gruppo di persone. Chi sono? da Dove vengono? Perché non siamo stati ...

Un altro sconfinamento e su Clavière è scontro. Salvini : "Scuse ridicole" : Parigi, per bocca dello staff del presidente Emmanuel Macron, risponde accusandolo di 'una strumentalizzazione politica, essenzialmente individuale'. Ma alla spiegazione incidentale sembra non ...

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - 'Bardonecchia era informata' : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, 'Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca'. Ultime notizie, 'mistero' del furgone Gendarmerie.

Migranti - Salvini non accetta scuse di Macron su Claviere/ Italia vs Francia - "Bardonecchia era informata" : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, "Macron scarica i Migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 20:48:00 GMT)

Migranti 'scaricati' a Claviere - scambio di accuse tra Italia e Francia | Salvini : "No alle scuse" | E si scopre che i militari francesi controllarono due italiani : "La prefettura francese si è già scusata ma ora c'è una strumentalizzazione politica individuale" dicono dall'Eliseo riferendosi a Salvini