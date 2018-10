CIWRC - Fontana domina il Trofeo ACI Como | ma il titolo 2018 è di Albertini

motorsport.motorionline

: #CIWRC ....Per il Campionato Italiano WRC, a Como è ancora Corrado Fontana che comanda ad una prova dalla fine....… - cronoscarfiotti : #CIWRC ....Per il Campionato Italiano WRC, a Como è ancora Corrado Fontana che comanda ad una prova dalla fine....… - CIWRC : #rallydicomo #CIWRC2018 CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE: 1.Fontana-Arena (Hyundai I20 NG Wrc) in 1:13’49.9; 2. Gilardoni… - CIWRC : RALLY DI COMO: FONTANA VINCE LA SESTA SPECIALE. ALBERTINI AMMINISTRA -

(Di sabato 20 ottobre 2018) ... pure lui in croce come Sossella nella PS1 , già dal primo chilometro!, e forzato ad abbandonare ilACI: tuttavia il trentino su Fabia vince comunque la Coppa ACI Sport per la classe ...