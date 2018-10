Cinquant' anni fa il matrimonio tra Jackie Kennedy e Aristotele Onassis

Lamborghini Espada festeggia i suoi Cinquant’anni sulla celebre Abbey Road dei Beatles [FOTO] : La Espada del Museo Lamborghini ha attraversato le celebri strisce pedonali accompagnata dalla colonna sonora del suo V12 da 4.0 litri La storica Lamborghini Espada continua a festeggiare i suoi cinquant’anni con eventi d’eccezione: dopo il tour svoltosi nelle più affascinanti strade italiane, è ora la volta della capitale londinese, dove il capolavoro di Sant’Agata Bolognese ha fatto la sua apparizione ad Abbey Road e al Royal Automobile ...

Cinquant’anni fa due pugni neri liberarono lo sport e gridarono uguaglianza : Non fu solo una foto. Quell’immagine fortissima del 16 ottobre 1968 riassume l’Olimpiade di Città del Messico nel pugno nero, chiuso, di Tommie Smith e John Carlos sul podio, a far conoscere al mondo la discriminazione razziale sempre presente nei democratici Unites States of America. Agonisticamente parlando, complici l’altura, l’avvento del tartan sulle piste d’atletica e lo spirito di quegli anni di ...

Smith - Carlos e il podio che fece storia con quei pugni al cielo da Cinquant'anni : Sulla pista dove 11 anni dopo Pietro Mennea corse in 19 72 prendendosi quel record del mondo nell'Universiade, vedemmo un jet, Tommie Lee Smith finire i 200 a braccia alzate in 1983, mai nessuno ...

Claudio Baglioni : «La mia notte di note lunga Cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Claudio Baglioni - via al nuovo tour : «La mia notte di note lunga Cinquant'anni» : Con l'imponente tour Al centro, anticipato dai tre concerti all'Arena di Verona, Claudio Baglioni partirà domani, con replica mercoledì, dal Nelson Mandela di Firenze. Venerdì arriverà al ...

Cinquantacinque anni fa la tragedia del Vajont : Cinquantacinque anni fa la tragedia del Vajont , che si inghiottì 19.17 vite. Erano le 22.39 del 9 ottobre 1963, quando dalle pendici settentrionali del monte Toc si staccò una frana che crollò sul ...

Paolo Conte in tour per celebrare i Cinquant’anni di “Azzurro” : Continua il tour di Paolo Conte per celebrare i cinquant’anni di “Azzurro”, il primo brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l’ha portato ad essere conosciuto in Italia e nel mondo. Lunedì 15 aprile del prossimo anno il cantautore astigiano farà tappa al Teatro Regio di Torino (prevendite disponibili a partire da mercoledì 10 ottobre). «Paolo Conte è un genio della parola che si fa musica e della musica che si fa poesia. – scrive ...

Cinquanta anni fa la prima panchina e i primi numeri 13 della serie A : In cinquant'anni è cambiato il mondo e, naturalmente, anche il calcio italiano. Quel giorno, sedici giocatori dei sedici club di allora indossarono per la prima volta la maglietta col 13. Sembrava ...

Anps : Cinquantesimo anniversario dalla Fondazione : Con lo slogan "50 anni di valori, impegno e passione", l'associazione nazionale della polizia di stato celebra i prossimi 29 e 30 settembre il 50° anniversario dalla Fondazione. Domani, 29 settembre, ...

Sanremo. Ucciso il medico legale Giovanni Palumbo : fermato Cinquantenne : Giovanni Palumbo, 61 anni medico legale, è stato Ucciso a coltellate nel suo studio di via Fratti a Sanremo (Imperia). L’aggressore è un uomo di 54 anni. L’omicida è già stato fermato dai Carabinieri.L’assassino aveva ancora le mani sporche di sangue. L’omicida è stato portato nella caserma dei Carabinieri. Tre le coltellate inferte alla vittima, alla gola quella fatale.--A dare l’allarme sarebbe stato un collega di Palumbo. L’aggressore avrebbe ...

Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio in un film col Tyrion Lannister del Trono di Spade e una nuova serie tv : Jamie Dornan dopo Cinquanta sfumature di grigio (in onda stasera su Canale 5 alle 21.20) sarà di nuovo protagonista di un film, stavolta realizzato per la tv e accanto al tre volte vincitore di Emmy Peter Dinklage, premiato anche quest'anno per la sua interpretazione di Tyrion Lannister ne Il Trono di Spade. I due appariranno infatti nel film tv My Dinner With Hervé, prodotto da HBO e basato su una storia vera, incentrato sulla nascita di uno ...

Serate Musicali al via «Cinquant'anni in scena fra star e nuovi talenti» : Un totale di 41 concerti nella stessa «casa», il Conservatorio «Giuseppe Verdi»; come altri anni pure il ciclo «Andiamo all'Opera», spettacoli sul fronte dell'avanguardia e iniziative collaterali di ...

Gli America - tour con tre date in Italia. «Un concerto lungo Cinquant'anni» : 'Siamo insieme da 50 anni e ci divertiamo ancora a suonare. Siamo fortunati, non ci siamo mai sciolti, così non abbiamo neanche dovuto fare una reunion'. Gerry Beckley - voce, chitarra e tastiere ...

Victoria Line festeggia Cinquant'anni. Linea più utilizzata di Londra : Teleborsa, - La Linea metropolitana più frequentata di Londra, Victoria Line, compie cinquant'anni di servizio. Al suo debutto, la Linea copriva il percorso tra le stazioni Walthamstow Central e ...