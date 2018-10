Cimici asiatiche | la vespa samurai potrebbe sconfiggerle

Blastingnews

(Di sabato 20 ottobre 2018) Di recente abbiamo parlato della recente invasione delle, che stanno danneggiando molte coltivazioni italiane oltre a penetrare nelle case rendendo la vita domestica un po' più difficile. Dati i danni economici chero generare, visto che nel nostro ambiente non hanno antagonisti naturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha approvato la sperimentazione della cosiddetta "wasp", cioè la "", per contrastare appunto la cimice asiatica. La decisione del ministro Centinaio A riportare la notizia di questa nuova sperimentazione è stata la rivista "AgriFoodToday", la quale riferisce che il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali avrebbe incaricato il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria ad introdurre nel nostro ambiente laesclusivamente in condizioni in quarantena e per soli ...